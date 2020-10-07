日職〡渡邊千真梅開二度成「百夫長」 大阪飛腳2:1挫鳥棲取五連勝

周三日職補賽，大阪飛腳憑老將渡邊千真梅開二度，作客以2:1擊敗鳥棲砂岩，取得聯賽5連勝兼升上第4位，而渡邊今場亦攻入職業生涯第100個日職入球。

大阪飛腳過去兩季作客鳥棲都落敗而回，不過球隊今場開賽後就積極搶攻，並於21分鐘憑老將渡邊千真禁區內接應傳中射入成1:0。渡邊千真賽前已經累積了98個日職入球，這位34歲老將再於34分鐘的一次反擊，接應拍檔艾迪美臣巴拉加的傳送，推過對方守衞後於禁區內快射破網，達成日職100球大關。鳥棲要等到臨完場前由烏拉圭前鋒利素盧比斯接應傳中頭槌破網，追成1:2完場。賽後大阪飛腳取得聯賽5連勝，以2分之差壓過名古屋鯨魚升上第4位。

今場比賽之後，渡邊千真成為了日職史上第15位在J1聯賽入球達成100大關的球員，他對此表示高興：「很高興能夠達成這個里程碑，但球隊今場能夠獲勝的意義更加重大。這是我一個人無法做到的事，因此我要感謝球隊的所有成員。」

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