曼聯新7號｜真紅魔！靴里拉過PSG後力薦卡雲尼成「魔」

曼聯落實簽下烏拉圭射手卡雲尼，除了前曼聯名將尹佩斯，曾公開呼籲紅魔鬼簽下這名球星，有份幫助發聲之餘，原來另一名前魔兵安達靴里拉，在卡雲尼仍效力巴黎聖日耳門（PSG）期間，曾極力游說對方入「魔」，坦言曼聯是「你不可以拒絕的球隊」，可謂曼聯今次簽入卡雲尼的功臣之一。

安達靴里拉去年夏天從曼聯免費轉投PSG後，至今仍然心繫紅魔，據報當卡雲尼收到曼聯邀請時，曾希望安達靴里拉指點迷津：「他問我意見，我告訴他這（曼聯）是他不能拒絕的球隊之一，很遺憾他暫時不能擁有球迷的支持下作賽，但奧脫福是獨一無二的。」

最終卡雲尼接受了靴里拉的建議，今夏從PSG免費轉投紅魔，令當初同樣免費離開曼聯的安達靴里拉，總算為前球會，作出了一點貢獻呢！

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