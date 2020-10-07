周三日職獨腳戲上演鳥棲砂岩對大阪飛腳，大阪今季作客成績優異，是役面對有兵疲問題的鳥棲，全取三分問題不大，「讓球」大阪讓平/半可直取上盤。

由於鳥棲砂岩在8月份有多位職球員證實感染武漢肺炎，因此對大阪飛腳的賽事延至今日進行補賽。鳥棲上月底表現一度有驚喜，於FC東京及橫濱水手2支強隊身上合共取得4分，但礙於賽程緊密令球隊被迫作出輪換下，上仗作客廣島三箭以0:3落敗，球隊連續四場取得入球的走勢亦就此告終，近6仗的成績為1勝1和4負。

客勝率高巴西尖刀勇

軍情方面，鳥棲的33歲中場高橋秀人已經連續2場未有入選大名單，近日亦未有出席操練，預料他今場很大機會繼續缺陣。至於近期腳風不俗的後衞森下龍矢，以及中場原川力上仗僅後備入替了45分鐘，預料今場可以重返正選。

另一邊廂，今場作客的大阪飛腳近期形勢大好，接連擊敗名古屋鯨魚、廣島三箭及鹿島鹿角等強隊取得四連勝。雖然大阪過去兩季遠征鳥棲都敗北而回，不過球隊今季客場成績相當不俗，聯賽9次作客僅錄得1場敗仗，勝率更高達67%。另外，隊中的巴西射手安達臣柏歷（圖）近期重拾射門鞋，連續兩場都有進賬，大阪今場有望藉連勝氣勢，打破近年作客鳥棲的不勝紀錄。

撇除在8月時先後在練習中受重傷而提早收「咧」的門將猿田遙己和前鋒小野裕二外，大阪現時只有後衞三浦弦太因大腿受傷缺陣。此外，隊中的40歲老將遠藤保仁周一亦已外借至日乙磐田山葉至季尾（見另文），不過這位老將今季僅正選上陣四次，其餘時間多數在完場前的十數分鐘後備入替，他的離開對大阪的整體戰力影響不大。

兩軍老兵爭當「百夫長」

今場的另一個焦點在於兩軍前鋒身上，鳥棲的豐田陽平和大阪的渡邊千真現時同樣已取得98個日職入球，今場2人有機會同時達至100球里程碑。不過以近況而言，35歲的豐田今季仍未開齋，反觀34歲的渡邊今季已經攻入4球，而且最近4場後備上陣轟入2球，相信後者率先成為「百夫長」的機會較高。

文：薰爵