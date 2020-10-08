新興運動｜俄羅斯武術有得學　香港人都可以變戰鬥民族

我們不時戲稱俄羅斯人為「戰鬥民族」，但又有沒有想過他們會如何「戰鬥」？20世紀初日俄戰爭後，戰敗的蘇聯向東方學習格鬥技術，回國後再訓練士兵，慢慢演變成西斯特瑪（Systema）及桑搏。這兩項極具特色的武術運動近年更在港發展，讓各位不用離開香港，仍能向遠東的「戰鬥民族」學習一招半式傍身。

記者／攝影：麥卓溢

糅合柔道同摔交 國技桑搏普京都有學

堪稱俄羅斯國技的桑搏來自俄語「са́мбо」一字，意思是「空手自衞術」，最初只是用以訓練士兵的搏擊技術。後來慢慢傳入民間，發展成全國性運動。俄羅斯總統普京亦是桑搏高手，曾經在國內比賽奪得冠軍，直到現時仍會練習及觀賞比賽，足見桑搏在當地的風行程度。

作為徒手格鬥武術，桑搏糅合柔道及摔交的元素，可分為運動桑搏及格鬥桑搏（combat sambo）。前者與柔道相似，透過不同摔技、地面技及關節技的配合，務求將對方摔倒及降服得分；後者則更類似於綜合格鬥（MMA），容許手腳攻擊，實用性極高。由於格鬥桑搏的規則與MMA相近，故有不少具桑搏根基的MMA選手都能很快適應賽事。擁有28場不敗的紀錄、來自達吉斯坦的UFC冠軍卡比（Khabib Nurmagomedov）的父親正正是達吉斯坦桑搏國家隊教練，令他自小接觸桑搏，更兩度成為格鬥桑搏世界冠軍；卡比最為人熟識，莫過於2018年他出戰UFC 229對寸嘴拳王麥基格一役，卡比勝出後與對方團隊發生毆鬥事件。

桑搏港隊主教練連敬峰自小學習柔道，具黑帶資格。他在幾年前開始接觸桑搏，因技術要求與柔道相若，他和一班學員很快就適應，遂持續訓練桑搏，後來更成為港隊一分子。過去兩年，連敬峰及一眾隊友到台灣及印度參與國際賽事，成功取得多面獎牌。雖然香港桑搏總會曾在2018年舉辦首屆粵港澳桑搏錦標賽，但連敬峰坦言桑搏要在香港普及有一定難度：「在香港始終柔道較為普及，即使在體育館亦很難找到合規格的場地練習桑搏。」總會主席陳健浚表示現時正申請加入港協暨奧委會，希望未來可以獲得更多資源發展這項新興運動，如發展柔道般開設興趣班，吸引更多人認識桑搏。

無招無式夠簡單 「俄國太極」Systema教你認識自己

相較於桑搏，有「俄國太極」之稱的西斯特瑪（Systema）就相對較為溫和。Systema Hong Kong創辦人Janki指，Systema源於俄語「Система」一字，有「系統」的意思。來自加拿大的他2005年開始學習Systema，10年前來港發展，開設香港首間Systema訓練學校。Janki解釋Systema本為俄羅斯軍隊的格鬥技巧，近年坊間有人學習當作防身術之用，全因它無招無式夠簡單。Systema不要求學生死記硬背招式，只着重四大宗旨：動作、呼吸、放鬆及保持挺身：「每個人都是獨特的，不能要求所有人都跟隨相同的動作，故修煉時只要按住四大宗旨，做出自然反應，讓他們建立屬於自己的一套系統，是Systema的終極目標。」不像其他武術有等級、高低之分，Janki認為Systema反而着重學生能否將四大宗旨融會貫通，即使面對危險時仍能處之泰然，同時透過訓練收減壓、放鬆之效，從而更加認識自己，是一條沒有盡頭的習武之路。

正正因為夠簡單及講求個人化，令Systema可以真正做到適合男女老幼，訪問當日亦見到有小學生與成年人一同練習倒地、呼吸、防備、甚至互相擊打的動作，訓練結束後亦會輪流分享個人體會。13歲的Kayden與爸爸及表弟Marc學習Systema逾一年，本身打籃球的他認為Systema不受場地限制，走動更多更好玩：又能從中學到旁身技巧，懂得如何放鬆身體避開攻撃；Marc就認為學習Systema助他提升力量。另一學員Jon則從電視節目認識Systema，指過往步大力雄的運動習慣令他累積不少傷患，有感年紀漸大，遂接觸Systema希望改善身體。他笑言初初訓練時很不習慣身體接觸：「一拳打落人哋度，一個take down摔低人，好多身體接觸我哋都市人唔太習慣。」但隨着練習Systema多年，慢慢學會以調節呼吸及放鬆，更有效運用身體，做運動時更加得心應手。

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