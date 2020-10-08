法網｜祖高域輸一盤叫暫停療傷 對手嘲扮嘢「佢成日係咁」

周三法網男單八強，頭號種籽祖高域反勝西班牙的巴斯達晉級四強。比賽中巴斯達先取首盤，而落後的祖高域在完結首盤後就叫醫療暫停（medical time-out），要求大會防護員按摩左邊手臂，有詐傷打斷對手氣勢之嫌。賽後巴斯達受訪時，亦指這是祖高域比賽中的常用技倆。

這位一哥周三到場時肩上貼有膏布，並在首盤比賽後要求醫療暫停。他在賽後亦表示，「到球場熱身時發生了一些狀況，我承認有段時間我在想能否堅持打完比賽。隨着比賽進行，我感覺有好轉，不再感到那麼痛楚。」最終祖高域連贏三盤，以3:1淘汰對手晉級。

賽後巴斯達似對祖高域叫醫療暫停的行為感到不滿，更嘲對方不時使用此技倆，讓自己可以有更多時回氣，「每次當比賽情況變得複雜時，他就會這樣做，他已經使用這樣的技倆很久，但我看他之後的表現很正常。」

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