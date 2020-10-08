C朗馬德拉島大宅被爆竊 1,800蚊祖記簽名波衫被偷

基斯坦奴朗拿度（C朗）周三代表葡萄牙主場鬥西班牙，不過，賽前他在馬德拉島七層高的大宅被爆竊，該名竊賊從車庫進入大宅，據知一件祖雲達斯的簽名球衣和一些個人物品被偷走，當地警方正追捕疑犯。

據當地傳媒透露，當地周三早上，C朗的親戚報警指大宅被人入屋爆竊。當時維修人員打開了車庫，該名竊賊趁機進入大宅，並帶走一件值得180鎊的祖雲達斯球衣和一些個人物品離開。當地警察已經到大宅進行調查，據知已從閉路電視識別出竊賊，但目前仍未逮捕任何人。

C朗和女友佐真娜原本住在大宅中最高兩層，但C朗因為國家隊比賽不在大宅，而佐真娜亦到法國出席時裝展不在家，暫時不清楚C朗的媽媽和哥哥當時在不在家。

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