7大冇班落過氣名將：格流想搵韋舒亞 柏圖休戰到明年？

縱使國際轉會窗已在周一關閉，但市場上仍有不少現為自由身的球員未有班落，當中不乏過氣球星的名字，以下7人又可否把握時間，覓得新東家再延續他們的職業生涯呢？

韋碧克

過去效力曼聯及阿仙奴的黑人前鋒韋碧克，剛於兩日前與屈福特解約，原因可能是10萬鎊的周薪，對球會而言是一大負擔。現年29歲的他，相信仍有能力在英超賽場奔馳，被屈福特釋出後也即與韋斯咸扯上關係，但最大問題是他近年常與傷患為伍，出場時間欠穩定。

史杜列治

3月已被土耳其球會特拉布宗終止合約的史杜列治，至今仍找不到球會落班，早前要在柴郡的第8級別球隊金斯高路華跟操。這位31歲的前利物浦前鋒，同樣傷患不少，而且早前還涉賭被停賽4個月及罰款15萬鎊，名聲也受損。

韋舒亞

相比韋碧克及史杜列治，韋舒亞才是更嚴重的「玻璃人」，效力韋斯咸兩年間竟可憐地只在英超錄得16次上陣，結果在轉會窗死線日遭球會解約。最新消息指謝拉特領軍的格拉斯哥流浪，有意收留這位28歲英格蘭中場。

巴洛迪利

早熟早殘代表除了韋舒亞，還有30歲的意大利前鋒巴洛迪利，但最糟糕一點是他的紀律奇差，早前就因遲到、缺操及不聽話等問題，與布雷西亞不歡而散。雖然有指屈福特及一些巴甲球會對他有興趣，但其高達10萬鎊以上的薪金要求，也令不少追求者打退堂鼓。

柏圖

近年變為「人球」的柏圖，就算返回巴甲效力聖保羅也未能達到初出道時的水平，結果被球會提早放棄。有傳意甲升班馬史柏斯亞垂青這位31歲前鋒，但有指他希望休息至明年才再作打算。

文迪蘇傑

赴中東掘金僅半年不夠的文迪蘇傑，與卡塔爾球會艾杜哈尼解約後，仍再等待邀請。雖然已年屆34歲，但這位克羅地亞前鋒仍未完全失去入球觸覺，加上十分敬業，有指土超的比錫達斯已相中他。

香川真司

上季轉戰西乙的香川真司，原本與薩拉戈薩簽約兩年，但僅1年後就提早終止合約。這位昔日在多蒙特大放異采的日本中場，因水準已開始走下坡，有傳會離開歐洲返日本養老。

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