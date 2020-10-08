轉會關窗｜交易臨門撻Q好失望 迪比1月再試入「塞」

在今夏轉會窗關閉前欲投巴塞隆拿失敗的迪比，於周三荷蘭對墨西哥的熱身賽賽後首度就事情作回應，默認因為奧士文尼迪比利不願續約兼外借曼聯，使這宗交易臨門一腳「撻Q」。至於里昂會長奧拿斯則預言，這位旗下的荷蘭翼鋒會想尋求一切方法，於明年1月轉會窗重啟後轉投巴塞。

迪比與巴塞原本好事近，但前提是兩年後約滿的迪比利，願意先與球會續約至2023年，然後將他外借至曼聯1年，確保明夏出售他時可賣得較高價錢，這樣才能靠球員離隊所騰出的財政空間，簽入這位荷蘭猛將。不過，迪比利在關鍵時刻拒應巴塞要求續約兼外借，使巴塞無法打響如意算盤，只好放棄迪比。

荷蘭周三在主場0:1不敵墨西哥賽後，迪比便被問及轉會不成的情況，他失望地說：「是的，原本已相當接近（轉會巴塞），實際上也快完成。我們不需要在此探討所有細節，只能說不幸的是有些規則阻止了它的發生，我相信任何事情都有原因，但如果它會發生，就一定會發生。」他強調自己現刻會專注替里昂比賽，其他無法預測的事情，未來再作打算。

迪比明夏就會約滿里昂，屆時巴塞可能免費得到這位荷蘭猛將，所以里昂可能較迪比更急，希望1月可售走他套現。奧拿斯便放話：「他不開心，但不是對我們，而是巴塞，他會尋找所有方法讓自己1月離開，但我不會去作決定，那是體育總監祖連奴比南布肯奴（P祖）的工作。」

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