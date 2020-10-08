曼聯新援齊入歐聯名單 阿仙奴歐霸名單踢走「奧燒」

周四各支歐聯及歐霸參賽球隊公佈今季出戰歐聯名單，其中英超的曼聯幾位新援包括卡雲尼、雲迪碧克，以及阿歷士迪尼斯悉數有份入選。不過，隨着甸恩軒達臣今季回歸，過去的副選門將羅美路就被迫讓位，與菲爾鍾斯及馬高斯盧祖一同落選名單。

曼聯官方今日公佈25人的歐聯大軍名單，除了三大矚目新兵外，一眾主力如迪基亞、哈利馬克尼、保羅普巴，拉舒福特等悉數入數。另外，格連活特、班頓威廉斯，及今季被提拔上一隊的18歲中堅文治等曼聯青訓亦入選B名單。不過，過去幾季為曼聯於盃賽任正選的羅美路就因甸恩軒達臣回歸不入名單，亦有指他大有機會離隊轉戰美職聯。

而利物浦同日亦公佈25人的歐聯大軍名單，早前盛傳離隊的梳頓沙基利有份入選，然而今季季前回歸的小將哈利威爾遜，雖然轉會窗關閉前未有離隊，但就未有進入大軍名單，前途未卜。另外，阿仙奴亦公佈出戰歐霸名單，領隊阿迪達決定放棄周薪高達35萬鎊，但未有在今季為球隊上過陣的中場奧斯爾，看來「奧燒」在兵工廠生涯已追入倒數階段。

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