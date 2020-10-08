國際賽｜領橙軍首戰就負墨西哥 迪保亞自辯：我又唔係第一個！

上月23日接掌荷蘭的新帥法蘭迪保亞，周三在國際熱身賽首次帶領橙軍就出師不利，於阿積士主場的告魯夫球場0:1不敵墨西哥。賽後受訪時，這位近年執教生涯欠成績的教頭再度自圓其說，以自己不是首位在地標戰敗陣的國家隊主帥作辯解。

法蘭迪保亞排出4-3-3陣式，讓阿爾克馬爾雙將古普美拿斯及韋真達爾獲國家隊處子登場體驗，其餘位置續以一班熟悉面孔掛帥，包括利物浦的華基爾雲迪積克、韋拿杜姆及今夏未能轉會巴塞隆拿的前鋒迪比等。

不過，荷蘭全場帶來的進攻威脅都一般，埋門機會甚至不及墨西高。上半場曾錯失兩次良機的魯爾占美尼斯，換邊後在禁區內被對方後備上陣的尼敦阿基拉跌，這位狼隊前鋒不負所託親自操刀12碼中鵠，於60分鐘打破悶局。隨着荷蘭完場前數分鐘有迪比「敗家」，離門6碼射門竟中楣，注定無法扭轉敗局。

法蘭迪保亞賽後自辯，稱他不是首位出師不利的國家隊教練：「我當然心情不好，因為人總是以勝利為目標。我做了幾個陣容上的決定，那是合乎邏輯的，不要每次都用同一班人，尤其今月兩場比賽都相隔很近，而且我不相信我是第一個在國家隊地標戰落敗的主帥。」

法蘭迪保亞從事教練生涯後仕途不順，數年前先後在國際米蘭及水晶宮被炒，而且在兩間球會都執教不夠半年；2018年12月轉戰美職聯執教新貴阿特蘭大聯，至今年7月再與球會分道揚鑣。

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