天籃地北：積傑錫男人最痛　塘鵝孖寶成湖人贏波功臣

傷病,從來是運動員的最大敵人,昨日看總決賽,更加深深感受得到。熱火首戰就有三將受傷,最後占美畢拿一直帶傷上陣,艾迪巴約休息了兩場後復出,至於年紀最大的積傑錫,昨亦試過在賽前練習盡力熱身,可是最後仍因痛楚而不得不坐下,看他虎目含淚,真的是男人最痛。對一位34歲的老將來說,這次總決賽很可能是最後的機會,可是未打先傷,難以與隊友追夢,難怪在賽前接受訪問,他也不禁問上天,為何如此殘忍。

“Most of the times I ask myself, I ask the guy above us why it has to happen right now.”

熱火雖有艾迪巴約復出,但最後仍然力盡,敗於安東尼戴維斯關鍵時刻的「冷血」表現,只能以96:102吞下敗仗。湖人排除萬難,領先至3:1,今仗除了勒邦占士和AD繼續有出色表現,第三巨頭朗度(Rajon Rondo、右)末段的攻傳都顯出身價。

占美畢拿和艾迪巴約先後克服傷患,令熱火陣容起碼比之前完整,但結果是大大減少了上兩場分列正選和後備中鋒的李安納特(Meyers Leonard)和奧利尼克 (Kelly Olynyk)上陣時間;前者未有落場,奧利尼克則只打了12分半鐘。Bam仔復出,大大加強了熱火的防守能力,幾乎就將湖人的得分壓在100分以下,籃板的劣勢也明顯消失。

熱火上仗取勝,是以攻代守,誰都知道李安納特和奧利尼克不可能守波,於是史普利斯查(Erik Spoelstra)決定用進攻來解決問題,當中最大的「錯對」是奧利尼克,他的遠射和走位,令湖人難以防守,也因不斷拉出外圍,變相令懷特侯活(Dwight Howard)沒有了作用,雙塔也因此難再落場。上場熱火勝出的關鍵,是占美畢拿可以不斷單打,無人補位,相信禾高(Frank Vogel)及傑特(Jason Kidd)回去睇帶後,一定有檢討此點,於是今仗第四節的換防,就成了湖人可以頂住熱火追勢的關鍵。

LBJ上半場陷於低潮,遠射不準,更罕見是傳球接連失誤,甚至面對面交予AD也傳了出界;可是熱火射手仍然受制於湖人的防守,找不到手感,而奇兵Kelly也因上陣時間不多,難有威脅。在雙方手感回落後,由第二節起,正如評述員Peter所講,有點90年代防守籃球的味道,在這方面,湖人當然大佔上風,因為無論是樸比和丹尼格連(Danny Green),以及朗度、卡路素等,防守都非常出色,其中卡路素更如速龍的洛利(Kyle Lowry),無論對手是誰,總無畏地擋在前面,經常博得犯規;救波時也是奮不顧身,完全見到對籃球的向心力。

可能見手感不佳,也可能留力下半場,LBJ上半場只打了16分鐘18秒,下半場果然有好表現。湖人也針對JB三分不佳,用上AD防守,他的高度和臂展完全封殺了JB進攻,雖然中間有換人防守,但在下半場基本上是由AD封鎖JB,結果後者只能攻入九分,命中率是三成,三分波三射全失。無論熱火如何單擋,想逼使湖人換防,但明顯教練下了指示,AD始終不換防,選擇under pick而讓JB在外圍起手或傳予隊友。

在對金塊的第二戰,AD那球絕殺改變了戰局,來到今戰,AD在最後再度射入關鍵球,簡單接應了朗度的handoff,用三分波將湖人優勢領先至九分;雖然之後他的誤傳,讓熱火燃起一絲希望,不過AD再一次展現防守一隊的實力,封了JB的上籃,保住了勝利。這對昔日同效力塘鵝的孖寶,今日終有機會齊齊站在大舞台,展現實力,也成了湖人今場的贏波功臣。

去到周六的第五戰,中間會多一天休息,對湖人來說當然重要,而熱火也肯定會希望艾迪巴約繼續提升狀態,甚至積傑錫奇蹟上陣。可是正如今仗,傷兵復出而影響了陣勢,未必是好事,今場奧利尼克和伊古達拉 (Andre Iguodala)是否用得太少?進攻上「白雙煞」希路(Tyler Herro)和鄧肯羅賓遜 (Duncan Robinson)合共攻入38分,已經不錯,但他們仍需要一個射手,讓外圍拉得更空,這樣JB才會有空位,以在關鍵時刻單打LBJ,令他體力不繼。最可惜是積傑錫未能上陣,否則他與朗度的老鬼控衞大戰,一定相當精采,而這也成了熱火落後至1:3的主要原因。

仙道彬

熱愛睇波,更愛落場打波

