天籃地北：積傑錫男人最痛　塘鵝孖寶成湖人贏波功臣

傷病，從來是運動員的最大敵人，昨日看總決賽，更加深深感受得到。熱火首戰就有三將受傷，最後占美畢拿一直帶傷上陣，艾迪巴約休息了兩場後復出，至於年紀最大的積傑錫，昨亦試過在賽前練習盡力熱身，可是最後仍因痛楚而不得不坐下，看他虎目含淚，真的是男人最痛。對一位34歲的老將來說，這次總決賽很可能是最後的機會，可是未打先傷，難以與隊友追夢，難怪在賽前接受訪問，他也不禁問上天，為何如此殘忍。

“Most of the times I ask myself, I ask the guy above us why it has to happen right now.”

熱火雖有艾迪巴約復出，但最後仍然力盡，敗於安東尼戴維斯關鍵時刻的「冷血」表現，只能以96:102吞下敗仗。湖人排除萬難，領先至3:1，今仗除了勒邦占士和AD繼續有出色表現，第三巨頭朗度（Rajon Rondo、右）末段的攻傳都顯出身價。

占美畢拿和艾迪巴約先後克服傷患，令熱火陣容起碼比之前完整，但結果是大大減少了上兩場分列正選和後備中鋒的李安納特（Meyers Leonard）和奧利尼克 （Kelly Olynyk）上陣時間；前者未有落場，奧利尼克則只打了12分半鐘。Bam仔復出，大大加強了熱火的防守能力，幾乎就將湖人的得分壓在100分以下，籃板的劣勢也明顯消失。

熱火上仗取勝，是以攻代守，誰都知道李安納特和奧利尼克不可能守波，於是史普利斯查（Erik Spoelstra）決定用進攻來解決問題，當中最大的「錯對」是奧利尼克，他的遠射和走位，令湖人難以防守，也因不斷拉出外圍，變相令懷特侯活（Dwight Howard）沒有了作用，雙塔也因此難再落場。上場熱火勝出的關鍵，是占美畢拿可以不斷單打，無人補位，相信禾高（Frank Vogel）及傑特（Jason Kidd）回去睇帶後，一定有檢討此點，於是今仗第四節的換防，就成了湖人可以頂住熱火追勢的關鍵。

LBJ上半場陷於低潮，遠射不準，更罕見是傳球接連失誤，甚至面對面交予AD也傳了出界；可是熱火射手仍然受制於湖人的防守，找不到手感，而奇兵Kelly也因上陣時間不多，難有威脅。在雙方手感回落後，由第二節起，正如評述員Peter所講，有點90年代防守籃球的味道，在這方面，湖人當然大佔上風，因為無論是樸比和丹尼格連（Danny Green），以及朗度、卡路素等，防守都非常出色，其中卡路素更如速龍的洛利（Kyle Lowry），無論對手是誰，總無畏地擋在前面，經常博得犯規；救波時也是奮不顧身，完全見到對籃球的向心力。

可能見手感不佳，也可能留力下半場，LBJ上半場只打了16分鐘18秒，下半場果然有好表現。湖人也針對JB三分不佳，用上AD防守，他的高度和臂展完全封殺了JB進攻，雖然中間有換人防守，但在下半場基本上是由AD封鎖JB，結果後者只能攻入九分，命中率是三成，三分波三射全失。無論熱火如何單擋，想逼使湖人換防，但明顯教練下了指示，AD始終不換防，選擇under pick而讓JB在外圍起手或傳予隊友。

在對金塊的第二戰，AD那球絕殺改變了戰局，來到今戰，AD在最後再度射入關鍵球，簡單接應了朗度的handoff，用三分波將湖人優勢領先至九分；雖然之後他的誤傳，讓熱火燃起一絲希望，不過AD再一次展現防守一隊的實力，封了JB的上籃，保住了勝利。這對昔日同效力塘鵝的孖寶，今日終有機會齊齊站在大舞台，展現實力，也成了湖人今場的贏波功臣。

去到周六的第五戰，中間會多一天休息，對湖人來說當然重要，而熱火也肯定會希望艾迪巴約繼續提升狀態，甚至積傑錫奇蹟上陣。可是正如今仗，傷兵復出而影響了陣勢，未必是好事，今場奧利尼克和伊古達拉 （Andre Iguodala）是否用得太少？進攻上「白雙煞」希路（Tyler Herro）和鄧肯羅賓遜 （Duncan Robinson）合共攻入38分，已經不錯，但他們仍需要一個射手，讓外圍拉得更空，這樣JB才會有空位，以在關鍵時刻單打LBJ，令他體力不繼。最可惜是積傑錫未能上陣，否則他與朗度的老鬼控衞大戰，一定相當精采，而這也成了熱火落後至1:3的主要原因。

仙道彬

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