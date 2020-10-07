法網｜女雙首圈賽事爆打假波醜聞 法國檢察官展開調查

法國網球公開賽開始進入最後直路，女子雙打賽事將會在周五上演4強賽事。只不過據ESPN報道，法國檢察官現時正就着法網涉打假波事件展開調查，有傳調查目標為9月30日上演的女子雙打第一圈比賽，兩名羅馬尼亞球手安祖妮亞美度（Andreea Mitu）與瑪莉亞（Patricia Maria）以7:6（10:8）、6:4擊敗俄羅斯的施薛高娃（Yana Sizikova）與美國的賓高（Madison Brengle）一仗。

有報道指，在該場比賽進行至第二盤第五局，博彩公司當時收到了數十萬歐元的投注在羅馬尼亞組合一方，而賭注是來自世界各地不同地方。隨後施薛高娃與賓高在發球局多次失誤，令到羅馬尼亞組合打出「Love Game」，整場比賽美俄組合一共有7次發球失誤，對比起羅馬尼亞組合只有1次，因此令外界產生質疑。最終羅馬尼亞組合以7:6（10:8）及6:4擊敗美俄組合晉級，不過隨後又在第三圈止步。

報道又提到，雖然網球比賽過去曾發生過打假波的醜聞，不過主要會出現在低級別的比賽當中，而比較少會在法網這種大滿貫賽事當中出現打假波的情況。不過今年一月，前世界排名100位的球員蘇薩，就因為操縱比賽被罰終身停賽以及罰款20萬美元（約150萬港元）。

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