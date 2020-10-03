英超｜法語系球員統領車路士防線 AZP：我哋場上係講法文

車路士今夏簽了7名新球員，當中防線上，艾度亞文迪和堤亞高施華都是從法甲加盟，隊長艾斯派古達（AZP）早前接受球會訪問表示，防線上球隊目前主要以法文溝通，但同時認為語言是其次，足球本身就是好好的溝通工具。

曾經效力法甲馬賽，精通法文的艾斯派古達透露球隊上場鬥水晶宮時，防線主要以法文溝通。艾斯派古達表示：「我和堤亞高施華都會說法語，艾度亞文迪亦是從法甲來投，葛特蘇馬更是法國人，我們防線上最好的溝通方式就是法文。」

堤亞高施華初到英國，英文不是太好，但AZP表示球隊溝通沒有問題：「我們會一直幫助不太會說英文的隊友，球員之間的溝通亦沒有問題，例如施華和佐真奴費路都會說葡萄牙語。我認為語言都其次，在足球的世界，像施華這種經驗豐富的球員，即使語言不太擅長都能展示領導才能。我們希望新球員能更容易適應，在他們學會英語前，我們都先會以法語溝通。」

除了法語系球員，隊內英格蘭左右二閘芝維爾和列斯占士都是今季車路士的防線主力，作為同位置競爭的艾斯派古達表示：「隊內競爭很大，由我12年來到這裏已經是這樣。列斯占士是個很有潛質的年輕球員，他每天都會自己的位置而戰。」他續指：「我目標是盡可能參與更多比賽，當然我希望能夠幫助球隊。漫長的賽季中，你一定會有機會上場，但我們必須尊重領隊的安排。」

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