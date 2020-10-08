世盃外｜背痛提早結束操練 尼馬周五或無緣鬥「玻」

巴西前鋒尼馬周三因為背痛，在巴西隊於里約熱內盧州特雷索波利斯訓練場的操練中提早離場，或會錯過周五對玻利維亞的首場世界盃南美洲區外圍賽。

巴西隊醫拉斯馬透露，尼馬已經開始接受治療，但他能否在對玻利維亞之戰上陣目前是言之尚早。拉斯馬周三表示︰「尼馬今日在訓練中感到背部疼痛，因此讓他退出操練，進行評估和開始物理治療。我們今日會前赴聖保羅，他會繼續接受治理和藥物治療。」拉斯馬續稱︰「未來24小時十分關鍵，我們在下一課操練前會對他再進行一次評估。」

由於武漢肺炎疫情，傳媒不能在球場現場採訪巴西操練。巴西足總發佈的片段則顯示，尼馬在訓練場上曾以雙手按腰及蹲在地上。巴西本身已經有門將艾利臣比加及前鋒加比爾捷西斯兩員主力受傷，未能參加對玻利維亞以及下周二作客對秘魯的世盃外。

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