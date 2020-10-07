MLB季後賽｜日籍投手捱兩支全壘打 洋基連輸兩場晉級勢危

周三MLB季後賽美國聯盟分區賽，紐約洋基對坦帕灣光芒的第三戰。洋基派出日本投手田中將大出任先發，可惜僅投4局已被打出2支全壘打，包括四局的三分砲。結果洋基以4:8不敵光芒，5場3勝的系列賽落後1:2，晉級勢危。

周二雙方交手光芒扳回一城，追成場數1:1。周三洋基派出日投田中將大迎戰，可惜今季季後賽亞洲投手普遍表現一般，田中今仗亦不例外。雙方三局過後打成1:1，不過四局上光芒無人出局兼一、二壘有人下，田中被對手基美亞（Kevin Kiermaier）咬中一記77英哩的曲球打出三分全壘打，旋即將比數拉開4:1。

五局上田中再捱一支陽春砲，先發4局慘被打8支安打及2支全壘打失5分，今季季後賽兩次先發均敗投。之後光芒於六局上再取三分奠定勝局，場數反勝2:1晉級叫糊，周四雙方將會上演系列賽第四戰。

同日國聯的分區賽，洛杉磯道奇對聖地牙哥教士的第二戰，道奇一直至九局仍然領先6:3。不過九局上派出簡尼贊臣（Kanley Jansen）收局出現暗湧連失2分，幸好換投之後祖基利（Joe Kelly）救援成功力保不失，以6:5再贏一場晉級叫糊。

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