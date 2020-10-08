國際賽｜C朗中楣 雙「牙」0:0悶和收場

葡萄牙在周三的國際友賽主場迎戰西班牙，在基斯坦奴朗拿（C朗）及連拿度辛捷士先後中楣下，與客軍互交白卷，雙方賽和0:0。

西班牙主帥安歷基今場派出了試驗性的正選陣容，收起了隊長沙治奧拉莫斯讓19歲中堅艾利加西亞首次正選代表「狂牛」，丹尼施巴路斯及簡拿利斯亦罕有地在國家隊正選披甲。不過，西班牙開賽後形勢佔優，惟謝拉特摩蘭奴開賽2分鐘近射被葡萄牙門將魯爾柏迪斯奧化解，丹尼爾奧莫及洛迪高摩連奴的攻門亦未能逃過魯爾柏迪斯奧十指關。

換邊後，C朗於53分鐘於禁區內施射中楣不入。67分鐘，C朗妙傳予連拿度辛捷士，後者抽射又木楣底彈出。72分鐘，丹尼爾奧莫接應下半場中段後備上陣、首次代表西班牙的艾達馬查奧爾傳送後於12碼點起腳但被魯爾柏迪斯奧撲出。戰至補時，魯賓森美度接應角球頭槌攻門稍為偏差，祖奧菲歷斯欲補射但未能鏟中皮球，兩隊都未能成功破網，最終以0:0賽和。

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