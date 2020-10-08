法網｜力戰逾3小時反勝巴斯達 祖高域入4強鬥薛斯柏斯

世界「一哥」祖高域周三以盤數3:1反勝西班牙的巴斯達，第10次打入法國網球公開賽男單4強，周五將與同日率先過關的薛斯柏斯爭入決賽。

克服肩頸不適的塞爾維亞好手祖高域，是在歷時3小時10分鐘的比賽後，以4:6、6:2、6:3和6:4反勝17號種籽巴斯達，在今年的法網首次輸掉一盤。第38次晉身大滿貫4強的祖高域，向爭奪個人第18個大滿貫冠軍繼續邁進。

祖高域今戰到場時肩上貼有膏布，在落敗的首盤比賽中屢次要接受按摩。他在賽後表示︰「我今日到球場肯定感覺不好，熱身時發生了一些狀況，我必須應付身體的問題。隨着比賽進行，我感覺有好轉，不再感到那麼痛楚。」

不過祖高域仍然讚揚對手巴斯達︰「但你知道嗎，我不想奪走他出色表現的任何東西，特別是有一盤和一半他是表現比較出色的球員。」祖高域指巴斯達是非常出色的球員，這場比賽耗盡了他的力量和耐性。

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