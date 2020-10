仙道彬手記｜湖人封王之前 不能忘記Dayrl Morey聲援香港事件周年

帶領湖人領先至3:1,熱火就算下仗傷疲盡起,看來仍難阻勒邦占士(LeBron James)。經過數百天的等待,LBJ看來大有機會再添一枚冠軍指環,為他的NBA生涯,多了一個可以挑戰GOAT的注腳。籃球場上的成就,LBJ絕對是現役第一,甚至比較由1976年開始計算的超級球星,也沒有幾多人能夠超越其數據和成就。環顧歷史,一位6呎9吋,250磅的球員,可由1號位打到4號位,有出色的傳球本領,有快絕的第一步,近年關鍵時刻越發可靠,改善了遠射的弱點,而且生涯從未嚴重受傷,絕對是極度自律的成果。

本來,在經過2016年封神之戰,17及18年力抗宇宙勇的表現,LBJ成功令不少人改觀,昔日抱團和少不更事的言論,慢慢放下,要是真的再贏多一兩次冠軍,就算難以超越Michael Jordan,躋進史上前三,甚至成為No.2,也絕對合理。

身為美國最知名的黑人之一,LBJ也以人權鬥士自居,無論是政治或社會公議課題,一向敢言,挺身指斥權貴,不遺餘力;加上場外也不乏善舉,對家鄉Ohio照顧有加,樹立了正義使者的形象。今時今日,運動員比不少明星或名人有更大影響力,但與此同時,他們的言行也被置於放大鏡下檢視,看看是否言行不一。

一年前,NBA發生大事,也成了LBJ走下神壇的轉捩點。當時火箭的總經理Dayrl Morey公開支持香港,在twitter貼出"Fight For Freedom, Stand With Hong Kong"的貼文,結果立即帶來一連串的封殺與打壓,包括中國政府、中國的不同產業和商貿合作伙伴,官方機構,以至球迷及14億中國人民,都將矛頭對準Daryl Morey及NBA。本來有NBA轉播權的騰訊,即時停止直播,而在網頁上,火箭的一切資料都消失不見,就算這是中國史上最偉大球星姚明效力的球隊,也完全無情講。

Morey的推文於去年10月4日發出,正值香港的抗爭運動趨向激烈,並有警察開槍鎮壓示威者的情況;不要說外國,香港的市民也分成兩派,立場不一。中國的輿論則強調事件關乎國家主權和安全,沒有討論空間,所以對Morey的聲援大感憤怒;當時距離中國賽只餘一個星期左右,結果令兩支出賽的球隊湖人及網隊也備受冷待。

對NBA來說,中國是最重要的海外市場,每年轉播費用已達數十億元,還未計各種商品的銷售,可是在龐大的壓力下,NBA仍然堅守言論自由的原則,由總裁Adam Silver到首席傳播官Mike Bass都表示,他們尊重中國文化和歷史,也提到Morey的言論令人遺憾,甚至在中文的官方聲明中,多加一句「他無疑已嚴重傷害了中國球迷的感情」,希望平息中國的怒火。但中國希望出現的「懲處」,例如炒掉Daryl Morey,甚至終生禁止起用,不得踏足NBA球場等,並沒有出現。最後Adam Silver也頂住了壓力,堅持美國人有言論自由,及表達個人意見的空間。

「毫無疑問經濟影響已經造成了,那條推文導致相當戲劇性的後果。我看過一些媒體報道表示我們不支持莫利(Daryl Morey),但實際上,我們支持莫利。」

做得NBA班主,就算家財數以十億美元計,面對中國這塊市場,下跪也不出奇。至於一眾球星,也同是金蛋般的吸引,每年極多球星會作中國之行,無論是大牌子或個人品牌,又或作巡迴表演,都代表住上億的合約,極為吸引。本來中國賽就是展示商機的最好機會,最後因為Daryl Morey的風波,令比賽幾乎取消,最後如期上演,但在贊助商和中國官方轉播的冷待下,悄沒聲色。據報一眾湖人及網隊球員,也未能出席各項商業活動,只能悶在酒店。

未知是否因此惹起了「大帝」的怒火,他再次發聲,是繼Eric Garner的I can’t breathe事件,以及批評Donald Trump後,再一次就「政治公義」問題發聲,可是這次他將矛頭指向Daryl Morey,認為「他根本不明白自己在說甚麼,濫用了言論自由,根本不清楚會帶來甚麼後果。」言下之意,是指Daryl Morey為香港發聲,影響了整個聯盟的利益。作為「最敢言」的NBA球星,LBJ此話一出,引起軒然大波,無論在美國或香港,極多球迷都深感失望,尤其是他一向以追求公義自居,more than an athlete和shut up and dribble的口號猶在耳邊,最後卻是打壓發聲,還以正義化身自居,令人齒冷。

LBJ不是一個普通球星,他聰明也擅於公關手段,發表任何言論之前,肯定經過充份計算,加上背後的團隊,可能一個標點也再三斟酌。當被記者問到,Steve Kerr和Stephen Curry同以資訊不足去推諉,不肯就此評論,可恥但可以明白(Steve Kerr一年後為自己沒有維護Morey而道歉);可是LBJ明指Morey資訊不足,誤解事件,發表錯誤言論,正正代表他知道事件的前因後果,因此所講的一字一句,都不容找藉口來塘塞,所以他比James Harden、Steve Kerr等受的責難更多,都非常合理。

一年過去,我尊重LBJ在球場內的自律和強勢表現,但我永遠記得,他指斥Daryl Morey的嘴臉,永遠不會原諒這位披住人權鬥士外衣的偽君子。身為一個遠在美國的黑人,高呼BLM,非常正常,在利益關係下不出聲,也很正常,但當人家出聲,你出言指責,扼殺言論自由,而且背後充滿計算,這種作風,最令人反感。對香港人來說,由2019起到今天的一切,難以忘記,誰是朋友,誰是敵人,在凜冬烈火映照下,一清二楚。

文:仙道彬

