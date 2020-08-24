仙道彬手記｜湖人封王之前 不能忘記Dayrl Morey聲援香港事件周年

帶領湖人領先至3:1，熱火就算下仗傷疲盡起，看來仍難阻勒邦占士（LeBron James）。經過數百天的等待，LBJ看來大有機會再添一枚冠軍指環，為他的NBA生涯，多了一個可以挑戰GOAT的注腳。籃球場上的成就，LBJ絕對是現役第一，甚至比較由1976年開始計算的超級球星，也沒有幾多人能夠超越其數據和成就。環顧歷史，一位6呎9吋，250磅的球員，可由1號位打到4號位，有出色的傳球本領，有快絕的第一步，近年關鍵時刻越發可靠，改善了遠射的弱點，而且生涯從未嚴重受傷，絕對是極度自律的成果。

本來，在經過2016年封神之戰，17及18年力抗宇宙勇的表現，LBJ成功令不少人改觀，昔日抱團和少不更事的言論，慢慢放下，要是真的再贏多一兩次冠軍，就算難以超越Michael Jordan，躋進史上前三，甚至成為No.2，也絕對合理。

身為美國最知名的黑人之一，LBJ也以人權鬥士自居，無論是政治或社會公議課題，一向敢言，挺身指斥權貴，不遺餘力；加上場外也不乏善舉，對家鄉Ohio照顧有加，樹立了正義使者的形象。今時今日，運動員比不少明星或名人有更大影響力，但與此同時，他們的言行也被置於放大鏡下檢視，看看是否言行不一。

一年前，NBA發生大事，也成了LBJ走下神壇的轉捩點。當時火箭的總經理Dayrl Morey公開支持香港，在twitter貼出"Fight For Freedom, Stand With Hong Kong"的貼文，結果立即帶來一連串的封殺與打壓，包括中國政府、中國的不同產業和商貿合作伙伴，官方機構，以至球迷及14億中國人民，都將矛頭對準Daryl Morey及NBA。本來有NBA轉播權的騰訊，即時停止直播，而在網頁上，火箭的一切資料都消失不見，就算這是中國史上最偉大球星姚明效力的球隊，也完全無情講。

Morey的推文於去年10月4日發出，正值香港的抗爭運動趨向激烈，並有警察開槍鎮壓示威者的情況；不要說外國，香港的市民也分成兩派，立場不一。中國的輿論則強調事件關乎國家主權和安全，沒有討論空間，所以對Morey的聲援大感憤怒；當時距離中國賽只餘一個星期左右，結果令兩支出賽的球隊湖人及網隊也備受冷待。

對NBA來說，中國是最重要的海外市場，每年轉播費用已達數十億元，還未計各種商品的銷售，可是在龐大的壓力下，NBA仍然堅守言論自由的原則，由總裁Adam Silver到首席傳播官Mike Bass都表示，他們尊重中國文化和歷史，也提到Morey的言論令人遺憾，甚至在中文的官方聲明中，多加一句「他無疑已嚴重傷害了中國球迷的感情」，希望平息中國的怒火。但中國希望出現的「懲處」，例如炒掉Daryl Morey，甚至終生禁止起用，不得踏足NBA球場等，並沒有出現。最後Adam Silver也頂住了壓力，堅持美國人有言論自由，及表達個人意見的空間。

「毫無疑問經濟影響已經造成了，那條推文導致相當戲劇性的後果。我看過一些媒體報道表示我們不支持莫利（Daryl Morey），但實際上，我們支持莫利。」

做得NBA班主，就算家財數以十億美元計，面對中國這塊市場，下跪也不出奇。至於一眾球星，也同是金蛋般的吸引，每年極多球星會作中國之行，無論是大牌子或個人品牌，又或作巡迴表演，都代表住上億的合約，極為吸引。本來中國賽就是展示商機的最好機會，最後因為Daryl Morey的風波，令比賽幾乎取消，最後如期上演，但在贊助商和中國官方轉播的冷待下，悄沒聲色。據報一眾湖人及網隊球員，也未能出席各項商業活動，只能悶在酒店。

未知是否因此惹起了「大帝」的怒火，他再次發聲，是繼Eric Garner的I can’t breathe事件，以及批評Donald Trump後，再一次就「政治公義」問題發聲，可是這次他將矛頭指向Daryl Morey，認為「他根本不明白自己在說甚麼，濫用了言論自由，根本不清楚會帶來甚麼後果。」言下之意，是指Daryl Morey為香港發聲，影響了整個聯盟的利益。作為「最敢言」的NBA球星，LBJ此話一出，引起軒然大波，無論在美國或香港，極多球迷都深感失望，尤其是他一向以追求公義自居，more than an athlete和shut up and dribble的口號猶在耳邊，最後卻是打壓發聲，還以正義化身自居，令人齒冷。

LBJ不是一個普通球星，他聰明也擅於公關手段，發表任何言論之前，肯定經過充份計算，加上背後的團隊，可能一個標點也再三斟酌。當被記者問到，Steve Kerr和Stephen Curry同以資訊不足去推諉，不肯就此評論，可恥但可以明白（Steve Kerr一年後為自己沒有維護Morey而道歉）；可是LBJ明指Morey資訊不足，誤解事件，發表錯誤言論，正正代表他知道事件的前因後果，因此所講的一字一句，都不容找藉口來塘塞，所以他比James Harden、Steve Kerr等受的責難更多，都非常合理。

一年過去，我尊重LBJ在球場內的自律和強勢表現，但我永遠記得，他指斥Daryl Morey的嘴臉，永遠不會原諒這位披住人權鬥士外衣的偽君子。身為一個遠在美國的黑人，高呼BLM，非常正常，在利益關係下不出聲，也很正常，但當人家出聲，你出言指責，扼殺言論自由，而且背後充滿計算，這種作風，最令人反感。對香港人來說，由2019起到今天的一切，難以忘記，誰是朋友，誰是敵人，在凜冬烈火映照下，一清二楚。

文：仙道彬

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