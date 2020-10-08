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皇馬之友｜兩年前傳為莫迪歷鬧翻 C朗拉莫斯重逢晒合照破冰

18分鐘前
C朗和拉莫斯以往一直是關係密切的隊友

葡萄牙周三友賽與西班牙悶和0:0，也是基斯坦奴朗拿度（C朗）在2018年離開皇家馬德里後，首次和盛傳鬧翻的前球會隊友沙治奧拉莫斯聚頭，兩人連同另一皇馬舊戰友的葡萄牙中堅比比，賽後一同合照，似是為之前的傳聞作破冰之舉。

C朗與拉莫斯據報已兩年未有聯絡，在效力皇馬時期老友鬼鬼的兩人，盛傳因為C朗在18年金球獎選舉輸給同為前隊友的莫迪歷後，說了一番認為自己得獎才合理的言論，結果惹來以拉莫斯為首的前隊友們不滿。不過，兩位球星周三重逢，傳媒稱從賽後的合照所見，相信已冰釋前嫌。

合照中，拉莫斯與C朗和比比3人一起搭膊頭，前者手上則拿着C朗今戰送贈的葡軍簽名波衫，並上載至社交網絡後寫道：「我們仍然在一起......以後還會有更多機會！非常高興看到你們，我的老友們。」

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C朗基斯坦奴朗拿度沙治奧拉莫斯皇家馬德里比比西班牙葡萄牙莫迪歷國際賽西甲
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