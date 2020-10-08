皇馬之友｜兩年前傳為莫迪歷鬧翻 C朗拉莫斯重逢晒合照破冰

葡萄牙周三友賽與西班牙悶和0:0，也是基斯坦奴朗拿度（C朗）在2018年離開皇家馬德里後，首次和盛傳鬧翻的前球會隊友沙治奧拉莫斯聚頭，兩人連同另一皇馬舊戰友的葡萄牙中堅比比，賽後一同合照，似是為之前的傳聞作破冰之舉。

C朗與拉莫斯據報已兩年未有聯絡，在效力皇馬時期老友鬼鬼的兩人，盛傳因為C朗在18年金球獎選舉輸給同為前隊友的莫迪歷後，說了一番認為自己得獎才合理的言論，結果惹來以拉莫斯為首的前隊友們不滿。不過，兩位球星周三重逢，傳媒稱從賽後的合照所見，相信已冰釋前嫌。

合照中，拉莫斯與C朗和比比3人一起搭膊頭，前者手上則拿着C朗今戰送贈的葡軍簽名波衫，並上載至社交網絡後寫道：「我們仍然在一起......以後還會有更多機會！非常高興看到你們，我的老友們。」

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