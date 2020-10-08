國際賽｜法國7:1大炒烏克蘭 基奧特國家隊入球超越柏天尼

法國周三在國際友賽主場以7:1大炒烏克蘭，上半場梅開二度的前鋒基奧特在法國國家隊的入球超越了柏天尼，升上隊史第二位，為法國先拔頭籌的17歲小將卡馬雲加，則成為了逾一個世紀以來為法國士哥的最年輕球員。

今場開賽僅9分鐘，基奧特近門頭槌攻門被擋出，卡馬雲加倒掛射入，法國領先烏克蘭1:0。年僅17歲零11個月、將於11月10日滿8歲的卡馬雲加，成為了歷來為法國國家隊入球的第二年輕球員，僅次1914年3月在對瑞士之役，以17歲5個月零5日為法國入球的Maurice Gastiger。

領先一球的法國藉第100次代表國家隊上陣的基奧特先後在24及34分鐘建功而領前至3:0，這名34歲車路士球星在國家隊的入球累積至42球，超越了柏天尼而升上法國隊史第2位，落後51球在法國歷史射手榜領先的亨利9球。柏天尼於1976至1987年間，為法國上陣射入41球。

法國之後藉對方球擺烏龍，完半場領先烏克蘭4:0。雖然烏克蘭於53分鐘追回一球，但哥倫天杜利素為法國射成5:1後，基利安麥巴比及基沙文在82及89分鐘亦先後破網，法國結果以7:1大勝一場。

完成今場友賽後，法國將於下周日的歐洲國家聯賽主場對葡萄牙，下周三則會作客對克羅地亞。

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