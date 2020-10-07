曼聯新7號｜接受14日隔離難鬥紐卡素 卡雲尼處子戰或要倒戈PSG

曼聯在今夏轉會窗死線日成功簽入自由身的烏拉圭前鋒卡雲尼，不過這位33歲鋒將由於需要接受14天的自我隔離，因此國際賽期後紅魔作客挑戰紐卡素一戰，卡雲尼將會無法上陣。只不過接着紅魔會出戰歐聯分組賽，作客對陣巴黎聖日耳門的賽事，卡雲尼就有機會在此役登場，倒戈自己的舊東家。

據英國傳媒報道，卡雲尼在回復自由身之後就一直於法國居住，不過期間未有接受定期的病毒測試，因此沒有被包括在精英運動員的豁免名單當中。所以根據英國政府規定的政策，全部由法國抵達英國的人都需要進行14天的自我隔離。如果卡雲尼在接下來的兩周需要留在家中隔離的話，就無法在國際賽期間跟隨紅魔進行操練，17日作客紐卡素一仗亦無法看見這位紅魔新7號的身影。

雖然卡雲尼無法在接下來的聯賽當中上陣，不過緊接着這場英超賽事，紅魔就需要在歐聯作客挑戰PSG，卡雲尼有望在這場比賽上演自己的紅魔處子戰。不過其實自3月份以來，卡雲尼就一直未有參加比賽，因此這位烏拉圭鋒將可能需要花費更多時間去恢復比賽節奏，紅魔領隊蘇斯克查可能不會在這場歐聯焦點戰中派遣他上陣。

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