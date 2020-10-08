田徑｜華倫西亞田徑賽 男子1萬女子5千米世績齊打破

烏干達長跑好手卓基迪周三在華倫西亞舉行的賽事打破男子10,000米世界紀錄，女子5,000米世績亦在同一賽事中被埃塞俄比亞的姬迪所打破。

周三舉行的「華倫西亞世界紀錄日」，24歲的世界冠軍卓基迪在男子10,000米跑出26分11秒02，打破封塵15年的世界紀錄，舊紀錄是2005年、埃塞俄比亞名將比基利創下的26分17秒53。

至於女子5,000米，迪姬造出的新世界紀錄時間是14分6秒62，舊紀錄為同胞迪芭芭（Tirunesh Dibaba）2008年在奧斯陸所締造的14分11秒15。

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