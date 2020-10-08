法網｜絲維迪克直落兩盤淘汰寶多露絲嘉 率先入女單決賽

周四法國網球公開賽女單四強賽，波蘭球手絲維迪克，以直落兩盤6:2及6:1，擊敗寶多露絲嘉率先打入女單決賽，今次亦是這位19歲波蘭球手首次晉身大滿貫決賽。

今次是兩位非種籽球手生涯首次打進大滿貫四強，世界排名第54位的絲維迪克在第四圈曾直落兩盤擊敗1號種籽哈蕾普；而世界排名第131的阿根廷球手寶多露絲嘉更是要從第一圈資格賽打起，到八強賽更擊敗3號種籽的施維杜蓮娜。

今仗19歲的絲維迪克決心明顯比23歲的寶多露絲嘉大，絲維迪克拿下第一局後，更在第二局率先打破寶多露絲嘉的發球局，她在未失一次發球局下，在第8局再度破發，僅用了38分鐘就以6:2贏得第一盤。

氣勢如虹的絲維迪克於第二盤加強壓力，連續兩次打破寶多露絲嘉後局數領先到4:0，雖然第五局在被對手破發追回一局，但絲維迪克最終再次破發，並順利以6:1拿下第二盤，以1小時10分鐘直落兩盤淘汰寶多露絲嘉晉身決賽。

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