在周二轉會窗死線日臨急抱佛腳連購四名新兵的曼聯，宣佈自由身加盟的烏拉圭球星卡雲尼將會成為7號新主人。不過，自基斯坦奴朗拿度（C朗）於2009年離開後，所有穿上這件以往象徵紅魔傳奇球衣的球員，都如中咒般失意離開，加上南美球員往往與紅魔格格不入，且看13年來在5大聯賽總入球僅負「美C」的卡雲尼能否打破這雙重「魔咒」。

文：盧卡東尼

曼聯周二在官網率先宣佈，卡雲尼會穿上7號球衣，取代離隊的阿歷斯山齊士。7號對曼聯歷史具特別意義，皆因球會以往不少傳奇球員，例如佐治貝斯、簡東拿、碧咸及C朗，都是以此號碼聞名於世，而且一代傳一代，為球會奪得無數榮譽。不過，自C朗脫「魔」後，這件球衣的主人幾乎沒有一個可傳承7號的光輝，在C朗後穿上7號的是奧雲，早熟早殘的他算是這10年間表現尚可的7號，加盟後雖然後備居多，但也偶有佳作，當中09/10球季後備入替絕殺曼城4:3一球，至今仍為魔迷津津樂道。

南美幫天使山神齊中咒

奧雲走後，7號落入路爾斯華倫西亞手上，但也因該季表現乏善可陳，翌季就穿回25號，其後的迪馬利亞、迪比及阿歷斯山齊士更不用多談論，全為隊史公認的「水貨」，不是花費球會千萬轉會費羅致，就是薪酬高得嚇死人。與山神及迪馬利亞一樣是南美球員的卡雲尼，本身已繫上南美球員在曼聯失敗例子多的「魔咒」在身，現在再加上7號「魔咒」，有魔迷已擔心他最後也會失敗收場。

不過，正如領隊蘇斯克查在卡雲尼落實加盟後所言，他是過去10年球壇上最出色的射手之一，而且從2007年替巴勒莫在意甲進行「地標戰」、展開5大聯賽之旅計起，他在五大聯賽合共累積的入球數字，僅無法與兩大球王美斯和C朗匹敵，但入球效率更勝現時的同市對手、曼城頭號前鋒阿古路（見附表）。所以卡雲尼在接過7號球衣後毫無畏懼：「我要為這責任做好準備，盡力享受它，期望可在曼聯留下標記，我很榮幸穿上這號碼。」

曾染武肺一度考慮掛靴

縱使卡雲尼不欲令大家失望，但使魔迷震驚的是，他原來在未入「魔」前的假期中，曾與女友確診武漢肺炎，估計是早前與尼馬等巴黎聖日耳門（PSG）前隊友去伊維薩島度假時染上的：「我們一直沒有說出來，隔離了很多天，而且比原本預計的時間更長，但那時沒必要告訴大家。首次測試是陰性，但後來女友出現症狀，我們再接受檢測就是陽性。」他還表示一度考慮掛靴，從此歸隱田園：「我放家人健康在首位，曾考慮退出球壇，選擇返回鄉村生活，前段時間的生活就以種植為主，但我滿意現況，並想馬上穿上曼聯球衣比賽。」

另外，據英國天空體育報道，由於卡雲尼需要接受14天自我隔離，因此無法趕上本月17日作客對陣紐卡素的英超聯賽，不過20日歐聯作客巴黎聖日耳門（PSG）有望上演「地標戰」倒戈相向。

至於另外三名日前一同宣佈加盟的新「魔」兵，除了從阿特蘭大引入的迪亞路查奧爾會在明年1月才加盟，左閘阿歷士迪尼斯會穿27號，卡雲尼的18歲烏拉圭同胞法真度柏利斯迪就會披上28號。