西甲｜巴塞計劃全面減薪 球員或行使《工人法》回復自由身

據西班牙《馬卡報》報道，巴塞隆拿正準備削減球會內所有職球員的工資，報道指出巴塞此舉何能會違反西班牙的勞工法例，球員更有機會以這項條例終止與巴塞之間的合約，以自由身方式離隊。

今年是非多多的巴塞近日又再爆出負面新聞，據《馬卡報》報道指，球會正積極推動球會上下「瘦身」的行動，並且已經給予球會內各部門15日時間，選出談判代表，於11月與管理層就減薪一事進行談判。

不過報道指出，巴塞的舉動可能會違反西班牙《工人法》，受影響的僱員將可以行使該法例的第41條，單方面提出終止合約，而有關法例亦適用於職業球員，令巴塞球員有機會成為西班牙職業運動員透過《工人法》終止合約的首宗案例。

《馬卡報》指，巴塞為免出現隊中球星終止合約的事情發生，正研究相關的解決辦法，其中一個方法是以單對單的方式與球員談判說服對方接受減薪方案，避免以集體談判的方式，以免有個別球員反對減薪計劃。

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