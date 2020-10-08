最後一舞｜藍光限量版從未曝光片段 MJ談贏取第六個總冠軍動力

ESPN數月前播出的公牛王朝最後一冠紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）大受歡迎，不過，球迷並未看到《The Last Dance》的全部片段。下月，早前贏得艾美獎最佳紀錄片的《The Last Dance》將會推出藍光限量禮盒版，當中便包括有從未曝光片段，ESPN日前就在Twitter發佈了一段米高佐敦（Michael Jordan）接受SportsCenter主持 Stuart Scott訪問的片段，MJ在片中談及爭取第六個總冠軍的動力。

公牛先後在1991至93年以及1996至98年兩度成為三年霸。《The Last Dance》新曝光的訪問，是1998年公牛對由史托頓（John Stockton）和馬龍（Karl Malone）領軍的爵士的總決賽期間進行，MJ和公牛正一起爭逐第六個總冠軍，Stuart Scott當時問已經擁有五隻總冠軍指環的MJ，是甚麼驅使他再繼續。

米高佐敦說︰「你訂立自己的期望，你要實踐它們。你的期望是朝向人們認為你可以達成甚麼。當然，所有人都說這是屬於爵士的一年，最佳紀錄，他們有主場之利……是的，那就是動機。如果不是，你肯定需要照照鏡子。」MJ續道︰「但那是動機。你需要有一些內在的動力。你希望成功。這是漫長的球季，而你一開始便嘗試以勝利去結束球季。那應該永不變差，但以動機而言，其他事情亦會以相同強度出現。」

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