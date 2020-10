最後一舞｜藍光限量版從未曝光片段 MJ談贏取第六個總冠軍動力

ESPN數月前播出的公牛王朝最後一冠紀錄片《The Last Dance》(最後一舞)大受歡迎,不過,球迷並未看到《The Last Dance》的全部片段。下月,早前贏得艾美獎最佳紀錄片的《The Last Dance》將會推出藍光限量禮盒版,當中便包括有從未曝光片段,ESPN日前就在Twitter發佈了一段米高佐敦(Michael Jordan)接受SportsCenter主持 Stuart Scott訪問的片段,MJ在片中談及爭取第六個總冠軍的動力。

公牛先後在1991至93年以及1996至98年兩度成為三年霸。《The Last Dance》新曝光的訪問,是1998年公牛對由史托頓(John Stockton)和馬龍(Karl Malone)領軍的爵士的總決賽期間進行,MJ和公牛正一起爭逐第六個總冠軍,Stuart Scott當時問已經擁有五隻總冠軍指環的MJ,是甚麼驅使他再繼續。

米高佐敦說︰「你訂立自己的期望,你要實踐它們。你的期望是朝向人們認為你可以達成甚麼。當然,所有人都說這是屬於爵士的一年,最佳紀錄,他們有主場之利……是的,那就是動機。如果不是,你肯定需要照照鏡子。」MJ續道︰「但那是動機。你需要有一些內在的動力。你希望成功。這是漫長的球季,而你一開始便嘗試以勝利去結束球季。那應該永不變差,但以動機而言,其他事情亦會以相同強度出現。」

