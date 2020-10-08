網球｜日前法網首圈出局 哥芬確診武肺退出聖彼得堡公開賽

日前在法國網球公開賽首圈出局的比利時網球好手大衞哥芬，在社交平台宣佈自己確診武漢肺炎，並會退出下周的聖彼得堡網球公開賽。

世界排名13的哥芬現年29歲，他周三在Instagram 上宣佈︰「壞消息！由於昨日我的武漢肺炎檢測結果呈陽性，我被逼退出聖彼得的賽事。直到目前為止，我的感覺良好。我會進行隔離，如果一切順利，我將會在安特衞普網賽復出。感謝你們的支持！」

哥芬早前在法網首圈直落三盤不敵19歲的意大利新秀辛拿，後者過關斬將打入了男單8強，惟最終以0:3受挫拿度而未能再晉一級。

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