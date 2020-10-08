東京奧運｜高爾支持運動員作政治表態： 頒獎台上單膝跪地冇問題

國際田聯主席高爾表示，運動員有權在東京奧運期間作政治表態。目前正身處東京巡視奧運場館的高爾認為，運動員如果想在頒獎禮時單膝跪地作政治表態的話，他是完全支持。高爾的言論，跟國際奧委會（IOC）一貫反對運動員在奧運會作政治表態明顯不同。

高爾說：「我之前已表示，如果一名運動員想在頒獎台上單膝跪地（作政治表態），我是支持的。運動員是這世界的一份子，如果他們想對生活地方所發生的事作回應，對我來說是完全可接受。」

根據奧運憲章第50條，運動員是禁止在奧運會場合作任何政治抗議舉動，而IOC年初曾表示，願就放寬運動員在奧運會作作政治表態一事，跟運動員作商討。

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