湖人周二在NBA總決賽第四回合，以102:96擊敗有傷兵艾迪巴約（Bam Adebayo）復出的熱火，場數領先3:1。NBA總決賽史上只曾有2016年的勇士，在這種優勢下「甩拖」， 湖人只要在周五（香港時間周六）進行的Game 5再下一城，便可重奪失落10年的總冠軍。

文：童健

經過上場失利之後，湖人今仗初段的表現大有改善，但占美畢拿（Jimmy Butler）手感同樣火熱，5投全中得11分，令熱火首節僅落後22:27。不過，湖人之後改派安東尼戴維斯（Anthony Davis）看守畢拿，令他全場合共只得22分進賬，熱火最終亦以六分之差落敗。

AD成功箝制畢拿

「這就是為何他（AD）能夠成為年度最佳防守球員，我們整季也是這樣說的。」今仗有28分、12個籃板球及交出8次助攻的勒邦占士（LeBron James）說。雖然AD從未贏過NBA最佳防守球員獎項，但他今季加盟後已立即成為湖人的防守核心。「他可以由1號位打到5號位，看守場上每一個人。除了可以在外線防守，亦可以保護禁區顏色地帶，要在他看守下得分實在很難。」勒邦占士續道。除了在防守上作出重大貢獻外，AD今仗亦有22分進賬。

儘管身陷險境，但占美畢拿強調熱火不會失去信心：「我會確保球隊有很強的信心，因為只有這樣我們才有機會在下一場取勝。湖人是非常厲害的球隊，只有交出完美表現才能擊敗他們，而顯然今仗我們未能做到。」

僅騎士2016年翻盤

熱火今仗雖有艾迪巴約復出，但這位因為肩頸受傷錯過了G2及G3的明星中鋒，賽後亦坦承自己仍未百分百康復。「我的身體還沒有完全康復，但已能活動自如，並正逐漸回復100%狀態。」今仗有15分及7個籃板球的艾迪巴約又指，熱火已準備好發動絕地反擊：「我們已沒有退路，以往亦非沒有球隊試過（落後1:3下反勝），所以我們仍有希望，並會戰鬥到底。」

根據紀錄，這是NBA總決賽歷來第36次有球隊取得3:1領前優勢，而對上35次中，有34次帶頭一方最終都能贏得總冠軍，唯一一次例外，正是2016年由LBJ率領的騎士連贏最後3個回合，以場數4:3反勝勇士奪標（見附表），而在這35屆賽事當中，有18次最終出現4:1戰果，比率高達54.1%。此外，LBJ在職業生涯內，15次在季後賽系列賽領先3:1的情況下，從未試過落敗，當中更有12次成功在G5勝出，可見湖人將大有機會在下一仗鎖定王座。