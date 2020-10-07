世上沒有從天而降嘅英雄，只有挺身而出嘅凡人！呢句出自香港「反送中」嘅口號，唔只中國國家主席習近平發表演說嗰陣引用過，喺大家日常生活上，其實亦都適用。就算係出咗名嘅英超球星，只要願意挺身而出，亦可以成為人民心中嘅英雄，以下呢位主角利物浦球星穆罕默德沙拿，唔只喺球場上多次拯救利物浦成為紅軍英雄，早前佢亦做咗一件平凡人都可以做到嘅英雄故事。

贏槍手賽後油站抱不平

話說上個禮拜一，沙拿代表利物浦出戰英超，喺主場3:1擊敗阿仙奴之後，雖然嗰場波沙拿冇入波，做唔成紅軍嘅贏波英雄，不過喺球場外沙拿就成為一名紅軍粉絲嘅救星。英國《太陽報》報稱，沙拿當日賽後，揸車駛入晏菲路附近一個加油站，當時沙拿見到一班蠱惑仔，喺度騷擾緊一名叫大衛奇治、長期喺嗰度露宿嘅流浪漢，立即幫口趕走呢班「死飛仔」。

流浪漢讚利物浦真英雄

奇治事後接受訪問時就話：「沙拿當時嘅表現，同佢喺為利物浦上陣時一樣出色，佢聽到班蠱惑仔嘲笑我，然後就同對方講，過幾年後可能輪到你呢！」當沙拿成功幫奇治趕走咗班蠱惑仔之後，沙拿仲立即走去提款機度攞錢，畀咗100鎊（約1,000港元）呢位流浪漢，比起當年參選特首嘅林鄭月娥，曾向一名講普通話嘅乞食老婦畀咗500蚊，沙拿可謂足足大你林鄭一倍。

沙拿相關嘅善舉，亦俾油站嘅攝錄機拍低晒，50歲嘅奇治坦言沙拿係真英雄：「沙拿主動同蠱惑仔講嘢，然後就走去攞錢。我係利物浦嘅忠實粉絲，我想借呢個機會多謝佢。」

如果唔係呢位流浪漢主動同傳媒講番呢件事，沙拿呢次低調行善嘅英雄善舉，可能都唔會俾世人知道。