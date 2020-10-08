碧咸開懷 ｜希古恩歐洲踢波未入過罰球 美職聯開齋竟靠七旋斬？

希古恩加盟碧咸做班主的美職新軍國際邁亞密後，來到第3場終於「開齋」，而且竟是來自他最陌生的罰球。

希古恩過去不論在意甲、西甲甚至英超，428場比賽從未試過靠直接自由球建功，偏偏來到美職的第一球，就是罰球。當球隊與主場對手紐約紅牛打和1:1之際，他在81分鐘親自於20碼位置處理罰球，射門越過人牆直飛龍門右上角入網，也幫助邁亞密最終以2:1反勝，也是他加盟後的首場勝仗。

希古恩在來到後首戰對費城聯，曾經主射12碼離譜「炒飛機」，還因此和敵軍發生口角，但這位32歲前鋒其後漸入佳境，在上場敗給紐約城2:3一仗曾助攻隊友李維士摩根遠射得手，來到今場也終「開齋」，未知球員時代以七旋斬聞名的「罰球王」碧咸，看完希古恩的罰球會否滿意呢？

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！