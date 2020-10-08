脫胎換骨：AD、樸比齊反彈幫輕占士

湖人在總決賽Game 4憑着上仗失準的安東尼戴維斯與樸比（Kentavious Caldwell-Pope）齊齊反彈，成功再挫熱火。

AD今仗貢獻了22分及9個籃板球，在防守上亦成功箝制上場有40分的熱火前鋒占美畢拿，包括在賽事末段作出一次關鍵封截，令對方只得22分進賬。曾向勒邦占士承諾會好好看守JB的AD表示：「我說我會減輕占士的負擔，不會因為阻止他（畢拿）而作不必要的犯規，令自己惹上麻煩。」

除了AD外，上場5投1中只得5分的樸比，今仗表現脫胎換骨，首節已拿下全隊最高的10分，第4節末段關鍵時刻更連取5分，全場貢獻15分，協助湖人以六分之差擊敗熱火，場數領先3:1。湖人只要再贏一場，就可重奪失落10年的總冠軍。

教人欷歔的是，對上一次領軍奪標的拜恩（Kobe Bryant），已於年初遇上直升機意外身亡，所以不少湖人球迷都希望湖人今季能夠捧盃，以慰這位傳奇球星在天之靈。有「禿曼巴」之稱的湖人後衞卡路素（Alex Caruso）就指球隊並未有因此感到額外壓力：「人們都期望為拜恩贏下冠軍指環，這當然是會令我們感到興奮的事情，但我們的重點，還是要做好準備爭標。事實上，我們為自己訂下標準，甚至比公眾對我們的期望更高。」

文：童健