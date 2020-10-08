國際賽｜意大利6:0降「摩」 德國三度領先被土耳其逼和

前鋒卡佩圖以33歲之齡在國家隊「地標」士哥，加上隊長艾沙拉維梅開二度，協助主場的意大利在周三的國際友賽以6:0大炒摩爾多瓦，同樣主場出擊的德國則於三度領先下，被土耳其以3:3逼和。

意大利對摩爾多瓦的友賽戰況一面倒，主隊18分鐘由白賴仁基斯坦迪近門頂入而領先1:0。23分鐘，以33歲零62日首次代表意大利國家上陣，成為歷來第二最年長為意大利「地標」球員的薩斯索羅前鋒卡佩圖便在禁區內射成2:0，打破為意大利國家隊入球球員的最年長紀錄。

艾沙拉維於30分鐘射成3:0後，摩爾多瓦球員於7分鐘後擺烏龍，加上艾沙拉維於上半場補時再入一球，意大利完半場已領先5:0。戰至72分鐘，杜文尼高貝拉迪亦建一功，助意大利大勝摩爾多瓦6:0。由文仙尼任教練的意大利已經17場不敗，戰績為14勝3和。

至於德國對土耳其一仗，主隊上半場補時由達斯拿接應夏維斯傳送後，殺入禁區射成1:0，完半場德國領先1:0。土其耳於49分鐘扳平後，夏維斯再度交出助攻，由科利安尼奧侯斯射成2:1。9分鐘後，土耳其再次追成平手，德國則於81分鐘由禾特舒密特建功而再次領先，惟土其耳並未氣餒，戰至補時4分鐘由簡倫卡拉文在禁區內射入，三度落後下終以3:3逼和德國。

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