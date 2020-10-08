高普5年｜當年今日加盟利物浦：那一刻記憶猶新永難忘

2015年10月8日，是高普正式獲任命為利物浦主帥的日子。自那一天記紅軍逐步再次走向強大，到今日高普上任5周年，這支英格蘭球會先後贏得歐聯、歐洲超級盃、世冠盃以及紅軍球迷期盼已久的英超冠軍，進入英超時代首次奪冠之餘，亦終止了利物浦對頂級聯賽錦標的30年等待。高普回想5年前那一天，感覺仍是非常難忘。

利物浦官網刊載了高普的訪問。高普對於出任紅軍主帥經過了5個年後表示：「我無法忘記那一年當我的經理人向我轉告利物浦有意斟介一刻的感覺。當時我正與家人身處葡萄牙度假，完全是處於輕鬆狀態，根本不希望接電話受到打擾，不過對方告知這消息後，我的興奮打從心底裏爆發出來。我仍記得當時我的孩子們似是高呼『好！』，至於我的太太則看着我們三人，知道當時的假期似乎要結束了。」

高普上任後紅軍錦標

歐聯（2019）

歐超盃（2019）

世冠盃（2019）

英超（2020）

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！