世界盃｜西葡聯手申辦2030世盃 傳聞中對手有中國

西班牙足總周三官方宣佈，會和周三熱身賽對手葡萄牙一同申辦2030年世盃決賽周，但預計會遇上包括阿根廷在內的南美四國與之競爭，而且英格蘭與愛爾蘭也計劃聯手加入戰圈。

根據《馬卡報》引述消息，雙「牙」周三0:0悶戰一場前，兩國足總已簽訂了聯手申辦30年世盃的協議，西班牙足總會長魯比亞利斯表示：「沒有甚麼比舉辦世盃更值得期待和充滿憧憬，也沒有其他國家比葡萄牙更適合與我們攜手並進。」

假如兩國申辦成功，西班牙會是繼1982年世盃後第2次舉辦這項大賽，葡萄牙則會是歷史性首次。不過，西、葡面對的對手也具備實力，當中烏拉圭、阿根廷、巴拉圭和智利4個南美國家早前也已宣佈會爭奪這屆世盃，英格蘭與愛爾蘭則正在計劃中，還有羅馬尼亞、希臘、塞爾維亞及保加利亞的東歐4國也會嘗試爭取。另外，早前內地媒體也爆料，中國正在規劃及擴建部份球場，也是為申辦該屆世盃作準備。

根據國際足協（FIFA）之前的規程，各國會在22年正式入紙申辦，然後經過仔細考察及商討後，會在24年才宣佈成功申辦的國家。值得一提，早前FIFA就世盃作出變革，該屆世盃將會由32隊增至48隊。

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