法網周二上演的男單八強賽事，「泥地王」拿度以直落三盤擊敗意大利球手辛尼，職業生涯第13次打入這項賽事的4強，將於周五的4強賽事中與同日淘汰了應屆美網冠軍迪安的12號種籽、阿根廷球手舒華斯文爭入決賽。（now670及有線651台今日8:30pm直播）

34歲的拿度今仗面對年僅19歲的意大利新星辛尼，第一盤雙方鬥得激烈，各自保住了首五個發球局，拿度於第11局失準率先被對方破發，不過這位西班牙名將沉着應戰，在之後一局回敬一次破發，並且於決勝局再贏細分7:4取下第1盤。

直落三盤輕取對手

到第二盤開始戰況開始出現明顯差距，雖然辛尼在第四局再次率先破發，不過隨即在下一局出現多次無壓力下犯錯被拿度追平。拿度在第九局再一次破發，最終以局數6:4贏得第2盤。落後2盤的辛尼在第3盤表現洩氣，一度落後至0:4，拿度最後再贏6:1結束這場8強賽事，總比數贏7:6（7:4）、6:4和6:1晉級4強。

今次是拿度個人第13次打入法網4強，賽後他就大讚今場對手辛尼的表現：「辛尼是一位很有天賦的年輕球手，今仗打了許多精采好球，令我在首兩盤疲於奔命。尤其在第一盤，我只是運氣比較好才能夠打破他的發球局。」拿度又表示，由於比賽場地的氣溫較低，影響了他在速度上的發揮，因此打得較為艱辛。這位12屆法網得主將於周五與舒華斯文爭入決賽。

另一場男單八強賽事，新科美網冠軍迪安迎戰12號種籽來自阿根廷的球手舒華斯文，迪安在首盤已經陷入苦戰，並且於決勝局以細分1:7失去第1盤。雖然這位3號種籽球手及後連贏2盤反超前，不過過程不算輕鬆。舒華斯文在第四盤發揮驚人韌力，落後1局之下仍然能夠連續2次打破迪安的發球局，並且在決勝局再贏細分7:5追成總盤數2:2平手。

迪安苦戰五小時出局

迪安在最終局體力不繼，被舒華斯文連贏4局之下再贏6:2，總比數以7:6（7:1）、5:7、6:7（6:8）、7:6（7:5）及6:2結束了這場長達5小時8分鐘的激戰，首次晉身大滿貫四強。賽後舒華斯文表示，自己在第2和第3局因錯失了不少機會而曾經感到氣憤，幸好最終都能獲得勝利，並指今仗賽事對他意義重大。

迪安就表示，自己已經超出體能極限，但對今次法網的結果仍感到滿意：「這是我職業生涯首場長達五個小時的比賽，我已經盡了全力，這是一場精采的比賽。今次我在法網因為長途飛行等原因，狀態不算太好，但我仍很滿意整個過程。」

綜合法國外電