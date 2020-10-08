港超聯｜擔心球員疫情下出入境問題 富力新季失廣州主場

足總今日召開董事會，經過超過四小時會議後，主席貝鈞奇表示疫情依然反覆，以廣州為主場的富力新季將不會留主場作賽，而新季展開初期未必可開放給球迷入場，即暫繼續閉門作賽。

足總昨晨召開港超聯會議，初步決定本月24日展開新季，雖然理文入信足總，希望可延遲，但貝主席今晚會後重申維持24日開鑼，他說：「理文入信足總要求延遲開季，以求讓球會有更多時間準備，惟足總認為新季按計劃本月底展開，但可能先安排菁英盃分組賽作為緩衝。」部份港超球會指外援受疫情影響，歸期待定，抵港後需隔離14日，如勉強開季對球隊不公平，故提出賽事延期，而足總以調動賽事及賽期作遷就。新屆菁英盃落實續踢雙循環，每組由一隊出線改為兩隊。

近日武漢肺炎疫情數字反覆，貝鈞奇指出，曾就富力新季續以廣州作主場作研究，如其他港超隊作客廣州牽涉職球員出入境、健康申報與可能需要隔離等問題，球季展開後再改動是欠公允，故富力新季將在香港作主場的機會甚高。他說：「目前疫情比較反覆，縱足總正向政府爭取逐步開放球迷入場，但季初能夠讓球迷入場機會較微，而球會收入減少，足總正積極向民政事務局爭取補貼球會，以減賽事宣傳價值下跌，贊助收入減少的問題。」

此外，因應疫情，足總新季將跟隨國際足協的疫情新例，每場可更換五名球員，而後備人數由目前7個增至12個；足總希望球隊可讓更多年輕球員的出賽機會。

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