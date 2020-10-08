武漢肺炎｜泰亞尼隔離中 青訓基地有人中招 阿仙奴陷爆疫危機

阿仙奴存在病毒爆發風險，今周代表蘇格蘭備戰歐國盃外圍賽附加賽的後衞基蘭泰亞尼，因與剛確診武漢肺炎的國家隊隊友史超活岩士唐懷疑親密接觸，預計要接受14天隔離；同日，球會青訓基地也有工作人員中招，至少7人要隔離，基地也要暫時關閉。

蘇格蘭足總證實有3位球員將錯過周四對以色列的附加賽，其中一人就是基蘭泰亞尼。他與些路迪的基士堤因與確診的修咸頓中場史超活岩士唐有所接觸，所以3人現在都要進行14天隔離。

不過在蘇足總出了聲明後，阿仙奴卻表示據他們所知，泰亞尼沒有社交隔離規定，與史超活岩士唐之間也保持一定距離接觸，正尋求進一步的建議和細節澄清。至於泰亞尼本人也補充：「我對這種情況相當失望和沮喪，我已遵守所有規則，而且測試也是呈陰性。」不過若根據現有規定，這位兵工廠後衞若隔離14天，勢必會缺席今月17日對曼城的英超重頭戲。

此外，兵工廠青訓基地一名工作人員周三在檢測中也呈陽性反應。該中招員工已立即離開現場進行自我隔離，但其他與確診者有接觸的另外6名員工，也要一同隔離，而且球會方面正繼續追蹤病毒源頭，青訓基地也要暫時關閉，但強調沒有一隊成員受到影響。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！