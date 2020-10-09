熱火在總決賽暫以場數1:3落後湖人，儘管熱火處於生死邊緣，但新秀希路（Tyler Herro）表現大獲好評已是事實。希路與湖人前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）的對碰更是充滿話題性，理由是他倆竟是ig女模Katya Elise Henry的新歡與舊愛，可說冤家路窄。（ViuTV 99台明日9:00am直播總決賽Game5）

文：童健

相貌娟好、身材火辣的Katya在ig擁有超過784萬追蹤者，粉絲人數比希路與古斯馬加起來的還要多。據美國傳媒報道，古斯馬於2018年底與Katya擦出愛火花，但兩人的戀情只維持了短短幾個月便告「玩完」。有傳兩人分手的導火線，是古斯馬禁止Katya在社交網站上載跟他有關的照片，甚至要她自費購買湖人的比賽門票，男方之後更於網上暗諷女方借他的名氣博出位，而女方則在網上留言指古斯馬休想駕馭她。

古斯馬同新歡愛得高調

古斯馬甩拖不久，便戀上患有白斑症的黑人名模Winnie Harlow，兩人經常在ig放閃。Winnie在今年7月24日古斯馬25歲生日當天，特別租用了一架小型飛機，在奧蘭多賽區上空拉起一幅寫上「Happy Birthday King Kuz. I love you – Winnie」的橫額，愛得相當高調。

另一方面，Katya與古斯馬不歡而散後亦不愁寂寞，繼與太陽前鋒奧比（Kelly Oubre Jr.）傳過緋聞後，又邂逅了熱火「小鮮肉」希路。據了解，希路今年3月透過twitter發動攻勢，成功贏得Katya芳心，兩人的戀情發展一日千里，在熱火晉級季後賽次圈後，她更獲邀進入bubble跟男友團聚。身為網絡紅人的Katya，當然懂得把握「放閃」機會，不時分享近距離為希路打氣的照片。萬料不到的是，熱火在總決賽的對手正是湖人，令希路與古斯馬的對碰頓時成為網絡熱話。

女友「鞭策」希路進步快

在Katya的「鞭策」之下，希路於季後賽的演出如有神助，成功協助熱火以五號種籽身份稱霸東岸，他在總決賽首4回合的場均得分更達17.3分，風頭一時無兩，反觀古斯馬就因為狀態飄忽，備受批評。早前一位名為Don Stinson的網民，更在請願網站Change.org發起聯署運動，要求湖人就算成功奪冠，也不要向古斯馬頒授指環。有關提議已得到約13,000名網民聯署支持，古斯馬本人則表明不會理會此等瑣事，繼續一心為湖人爭冠。

有網民認為Katya眼光相當獨到，新歡舊愛竟能在NBA總決賽殿堂碰頭，但其實要數NBA「球星收割機」， 24歲名模Kendall Jenner才是當中的佼佼者。來自「Kardashian家族」的Kendall，據報曾跟古斯馬、卡拉臣（Jordan Clarkson）、D羅素（D’Angelo Russell）、比歷克格芬（Blake Griffin）與賓西蒙斯（Ben Simmons）等球星拍拖，而她現任緋聞男友則是太陽後衞D卜克（Devin Booker），有球迷甚至戲謔，這支「Kendall Jenner明星隊」的戰鬥力，絕不遜於NBA任何一隊的正選陣容。

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