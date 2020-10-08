NBA總決賽｜希路季後賽一鳴驚人 成「英雄」波衫熱賣

熱火年輕射手希路季後賽一鳴驚人，在NBA東岸決賽第4戰對塞爾特人時轟入了37分，締出職業生涯得分新高之餘，只有20歲的他亦成為了NBA分岸決賽獲此得分的最年輕球員。據體育用品公司Fanatics數據顯示，一夜成名的他，其球衣 銷量亦激增，曾衝上第七位，超越杜蘭特（Kevin Durant）等巨星。

聯盟早前則公佈由7月30日至9月30日，即園區 內閉門作賽期間的球員球衣銷量，勒邦占士（LeBron James）排第1、小馬前鋒當錫（Luka Doncic）排第2，第三是LBJ隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）。 前15位球衣銷量最好的球員中，只有一位是今季新秀，就是排15位的最佳新秀得主灰熊控衞摩蘭（Ja Morant），而希路則排16位。一般估計，希路在季後賽屢創紀錄後，有機會在新一輪排名反勝摩蘭，成為今季球衣銷量最好的新秀。

就連熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）都曾穿上希路就讀Whitnall高中時所穿的14號波衫練波，以示鼓勵。其實二人除是隊友外，還有另一層淵源。話說希 路生於威斯康辛州密 爾沃基市，高中畢業 於當地的Whitnall高 中，而畢拿打大學籃球時正是效力位於密爾沃基的Marquette大學，故他倆一碰面就份外投契。

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