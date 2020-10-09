武漢肺炎｜F1艾費爾站前平治有確診個案 車隊未透露中招者身份

F1本周末將迎來德國艾費爾站賽事，周五進行首兩節練習賽前，平治車隊宣佈隊內有一位成員確診武漢肺炎，不過他們未有公佈染疫者的身份，僅表示不是平治雙雄咸姆頓或是保達斯。

據外媒報道，平治未有表示確診的人士是車隊職員還是車手，僅稱他們已經就情況與國際汽車協會（FIA）緊密合作。而咸姆頓就指，對此事表示關注和感到悲傷，也注意到需要保持謹慎防疫的態度。他說：「大家都要繼續互相提醒，這東西（病毒）還未消失，這很重要，它還在的。我們還要遵守防疫規例，戴口罩、勤洗手和保持社交距離。我不知道這對我們周末的賽事有何影響，我們車隊有很多出色的人，我們將努力繼續比賽。」

F1上周宣佈錄得七月開季以來最高的確診數字個案，賽會在俄羅斯站發現有10位人事染疫，事關俄國的防疫規例相對其他歐洲國家寬鬆，當地人士未有戴上口罩及保持社交距離。

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