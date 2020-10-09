Goal富帥：撐老虎仔唔留活口

今周國際賽期，小弟之前已講過對呢啲競爭意義唔大嘅太公波冇咩興趣，英超同英冠都休戰，好彩仲有得玩英甲，當中唔少熟悉名字；英甲開咗四周，得番兩支球隊仲保持長勝，其中一支係侯城。呢支老虎仔周五作客費列活特，養精蓄銳下拎三分冇問題，平手盤抵玩。

侯城2017年由英超降班，上季更加慘，竟然排英冠包尾，再降一級；不過去到英甲已經有周旋餘地，球隊雖然冇乜名牌老將，不過勝在整體陣容年青，肯拼肯搏，喺英格蘭中下級聯賽咁講求體能力，呢啲先係關鍵。侯城回升英冠嘅目標亦都相當明顯，之前1:5輸畀韋斯咸，喺英聯盃出局，都唔係大損失，周中英錦標亦都輪空，可以叉足電，喺密集賽程中極之有利。費列活特自英甲揭幕戰贏伯頓後，已經聯賽連輸三場，周中英錦標大勝阿士東維拉U21，亦都唔算咩出色戰績，亞洲盤開出平手，侯城見低水，莊家睇好，信旺門繼續追老虎仔。

捧得侯城，點少得英甲另一支長勝兵林肯城，侯城防守勁，林肯城就攻力強，開季4場攻入9球，係英甲之冠，周六主場對布里斯托流浪，簡簡單單捧主W。今季英超好多超級大波膽，入球「大」都幾好路，英甲都有兩隊都算攻得又失得，就係史雲頓同AFC溫布頓，2隊頭4周得失球都係入8球失8球，周六兩隊交手，入球「大」穩陣。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。