英超｜愛華頓全勝威到盡 「利雲」安察洛堤齊做9月最佳

英超賽會周五宣佈，愛華頓的領隊安察洛堤和英格蘭前鋒卡維特利雲分別當選9月英超最佳領隊和球員，拖肥在9月3戰全勝，卡維特利雲3仗更攻入5球，狀態火熱。

愛華頓今局開季走勢凌厲，當中英格蘭射手卡維特利雲更是腳風甚順，9月3場聯賽對熱刺、西布朗和水晶宮都取得入球，對西布朗一役更連中三元，可見這位23號前鋒在領隊安察洛堤的領導下進步不少，今次亦是拖肥繼17年3月盧卡古後，再次有球員當選英超每月最佳球員。

安察洛堤過去在車路士曾四次贏下每月最佳領隊，帶領拖肥9月3戰全勝的他贏下他第5個每月最佳。61歲的他表示：「我感到非常開心，球隊的起步很好，希望可以再未來再贏這個獎項。」他續指：「首場擊敗熱刺非常重要，增加了球隊上下的信心。我們的目標是打入下季的歐洲賽席位，和盡我們的能力留在榜首位置。」對上一次愛華頓有領隊贏得每月最佳，已經要數到7年前的領隊莫耶斯，他在13年3月贏得最佳領隊。

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