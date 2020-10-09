日本落飛｜喀麥隆門神奧拿拿退隊 全外流陣容日本轉讓半/一

因為武漢肺炎，各國的檢疫、隔離制度都不同，令今周足球國際賽，各隊臨場陣容都有很大變動；香港時間今晚8:00，日本與喀麥隆會在荷蘭烏德勒支進行友賽。據荷蘭傳媒報導，效力阿積士的喀麥隆門將奧拿拿，第一次武肺檢測呈陽性，緬恩斯中場皮爾昆迪，以及一名沒有公開姓名的球員，則列為密切接觸者，3人已經因此退隊，雖然奧拿拿之後第二次覆檢呈陰性，懷疑屬「假陽性」，但此子已經回家，阿積士也不准他再重返國家隊，預料今仗缺陣。事實上奧拿拿是近年冒起甚速的門將，也是阿積士上季聯賽冠軍功臣之一，缺陣對喀麥隆後防影響甚大。

相反日本今次徵召了全外流球員，應付今仗以及下周二對科特迪瓦的友賽，可謂十分明智，因為避免日本本土球員往返歐洲的檢疫問題。日本傳媒預計日本隊今仗正選陣容，起用雲達不來梅前鋒大迫勇也、利物浦中場南野拓實等，陣容完整。日本賠率亦越賣越熱，今日足智彩開盤時，日本勝有2.1倍，截至6點已經跌至1.63倍，讓球盤日本亦由讓平/半，急跌至讓半/一。

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