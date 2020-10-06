法網｜女單決賽演青春風暴 21歲姬蓮衝今年第二「貫」：想做世界第一

法國網球公開賽女單決賽席位已經誕生，年初在澳網首贏大滿貫錦標的21歲美國小將姬蓮，周六決賽將與19歲的波蘭球手絲維迪克爭冠軍，大演一場青春對決，寫下網壇繼2008年澳網後，最年輕的大滿貫女單決賽陣容。力爭今年第二「貫」的姬蓮在大戰前夕信心十足，更以登上世界一姐作為目標。

現年21歲的姬蓮出道三年從未在泥地賽打入過八強，她的法網最佳成績為16強，去季整年大滿貫賽也未曾躋身過第四圈之後。但今年的她狀態大勇，繼年初以「細威」莎蓮娜後最年輕美國球手身份贏得澳網冠軍，這位女單世界排名第六球手已是今年第二度殺入大滿貫決賽；要知道她的四強對手捷克的姬維杜娃，今屆法網可是一盤未失，要淘汰這位30歲的大師姐絕不容易。姬蓮於法網決賽將鬥比自己還年輕兩歲的「千禧寶寶」絲維迪克，後者是第二位躋身大滿貫決賽的波蘭女將，而兩人曾在2016法網青年組第三圈交過手一次，當時由絲維迪克直落兩盤勝出，但姬蓮仍然信心十足。

她說：「我記得我是輸了（當年法網對決），我不記得我的表現如何，但我可以肯定的是，我現時的泥地賽表現一定更好。我要再翻看她的打法，她在今屆法網打得很好，但我也知道自己表現很好，我將為明天的大賽備戰。我真的討厭落敗，我要成為冠軍球手，我要成為世界第一。」若然姬蓮最終拿下今年第二冠，她將成為德國球手姬芭後，網壇首位女球手同年贏得兩個大滿貫獎盃，也是第三位美國球手能單季兩度打入大滿貫決賽，其世界排名更會一舉升上第三位。法網兩位決賽球手年齡均在21歲或以下，創下網壇自08年澳網之後最年輕的大滿貫女單決賽陣容，當年只有20歲的俄羅斯美女球手舒拉寶娃擊敗塞爾維亞名將伊娃洛域奪冠。

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