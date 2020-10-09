F1｜舒密加兒子初登場 將代表愛快車隊參加練習賽

F1德國艾費爾站練習賽，「車神」舒密加（Michael Schumacher）的兒子米克舒密加（Mick Schumacher），將代替愛快車隊車手基奧雲尼斯（Antonio Giovinazzi）參與周五練習賽。今次是米克第一次在F1賽日登場，外界更一直傳米克下季有望正式成為F1車手。

今年21歲的米克目前為F2車手，並在F2車手榜領先。本身有實力，加上「車神之子」身份，難怪有消息指愛快車隊最快會在周五宣佈，正式聘用米克為下季F1車手，雙方簽約一年。

備受外界關注的米克舒密加則表示，會在練習賽盡全力。他說：「預計星期五將會下雨，而我每一次駕駛新車，巧合都會下雨。我希望自己起碼可以能完成幾圈，並會盡全力（作賽）。」

效力法拉利車隊的維特爾 （Sebastian Vettel），對能看到自己偶像的兒子在F1賽場出現，也給予無限祝福。他說：「這不是件容易的事，但我認為米克作為一名年輕人，他處理得非常好和成熟。」

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