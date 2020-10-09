世外大勢：信巴西「大」熱贏「玻」

周五世界盃南美洲區外圍賽大熱巴西主場迎戰玻利維亞，雖然最新一期巴西的大軍名單中有不少大牌如加比爾捷西斯及艾利臣比加等因傷退隊，但森巴軍團的實力仍遠在玻軍之上，今仗不妨捧「入球大細」中位數[3.5球]的「大」。

文：王杰

事隔接近一年，世界排名第三的巴西終於迎來首場國際賽事，在最新一期大名單當中，教練迪堤挑選不少新人，為巴西征戰多年的老將如馬些路、祖奧米蘭達以及費蘭甸奴等人未有入選。雖然有兩位主力球員因傷退隊，但補選的曼城門將艾達臣摩拉斯以及哈化柏林前鋒馬菲奧斯根夏亦具質素，後者在今季德甲已攻入2入球及交出1次助攻，表現相當搶眼。後防方面，迪堤預計會繼續起用堤亞高施華夥拍馬昆奴斯哥利亞，二人曾在巴黎聖日耳門合作多年，相信防線絕對不是問題。

玻利維亞南美最弱

進攻核心尼馬因背部有傷，有機會在今仗缺陣，不過巴西中前場火力仍強，菲臘比古天奴回歸巴塞後上陣機會不少，而他在國際賽近年一直都是進攻核心。鋒線還有羅拔圖法明奴、李察利臣以及皇家馬德里小將洛迪高高斯。對手玻利維亞在南美區洲屬最弱球隊，而且在沒有高原主場的優勢下，作客挑戰巴西實在難有威脅。翻查兩隊過去的交手紀錄，巴西近六次在主場面對玻利維亞，取得5勝1和的不敗戰績，此役信巴西可以輕鬆取得開門紅。

哥國委軍料獻「細」

同日另一場賽事，哥倫比亞主場對陣委內瑞拉。這次哥倫比亞的大名單同樣不乏球星坐鎮，在愛華頓踢得風生水起的中場占士洛迪古斯繼續入選，另外34歲的老將法卡奧今季在土超的狀態相當火熱，今仗有望繼續擔正。至於委內瑞拉就有荷西朗頓留在中超比賽未有回國家隊報到，對球隊有一定影響，但他們防守力不差，去年作客曾0:0悶和哥倫比亞，預計此役又會以防守行先，寧捧[2.5球]的「細」。