仙道彬手記│黑曼巴球衣加持 LBJ等贏總決賽MVP

明早就是總決賽第五戰，看來湖人奪冠已勢在必行。湖人目前已領先3:1，今仗將穿上今季四戰四勝的Black Mamba球衣，加上LeBron James之前三次叫糊，都能成功取勝，在熱火續受傷兵打擊下，湖人不難「主場」封王，繼2009-2010球季後再次捧盃。

目前ESPN的預測，湖人勝出第五戰的機會率是71%，雖然贏面極高，可是熱火的決心和鬥志當然不可忽視。上場的比賽，湖人只贏6分，如非LBJ在下半場回復狀態，攻入20分，加上AD關鍵的三分和封波，KCP又成為奇兵，戰果仍然難料。今仗，熱火究竟是以守行先，還是與湖人對攻，仍說不定，可以肯定的是，Bam Adebayo的狀態會更好。

湖人已手執杯耳，大家的討論焦點，也去到誰是Final MVP上面。先講數據，大熱門LB平均上陣38.3分鐘，得分達27.8，籃板11個，助攻8.5次，難得是三分也高達36.9%，正如上仗的第三節，他兩球超遠三分波，就令熱火無計可施；除了罰球命中率偏低（68.3%），失誤也算高（4次），是無可挑剔的數據。AD面對大部份時間少了Bam Adebayo的熱火，幾乎是屈機般的予取予求，命中率高達61%，平均每場25.8分，最恐怖是61%的三分命中率，雖然每場起手都不夠3次，但神奇在幾乎每次都是關鍵時刻射入；也可見他與LBJ的默契，在後者每每最後關頭氣力不繼，AD就接管球賽，絕對是好拍檔。AD每場也有9.3個籃板，數字較低是他不時拉出外圍，助攻有3.3次，封波是1.8次，都算不錯。雖然頭兩戰AD表現更佳，也令熱火無人對位，但始終是對手受傷兵影響，存在感不及LBJ。

在進攻上，LBJ的數據更亮麗，但講到防守，AD的作用大得多，上仗封殺Jimmy Butler就是好例子。就算在熱火針對防守，不斷夾擊下，見到AD的單打突破能力，未到爐火純青，其實他幫了球隊極多。根據統計，當AD在場，LBJ坐下休息，湖人的+/-值是+11，而當情況倒轉，湖人是-2，可見AD的重要。

之前三次贏得總冠軍，LBJ都同時高舉總決賽MVP，以今次戰情論，LBJ也絕對值得這獎項，除非再打幾場，AD又突破的表現，又或熱火反勝，才有變數。在第4到第5戰，中間休息了兩日，這額外多一天的休息，對LBJ爭取於關門戰有好表現，以贏得總決賽MVP有更大幫助。而且LBJ已35歲，在NBA賽場已進入倒數階段，比起只是27歲的AD，相信會得到更多的選票。

文：仙道彬

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