西甲｜巴塞確認計劃改建主場 魯營將成歐洲首個10萬人球場

巴塞隆拿副主席莫爾斯日前接受路透社訪問時確認，球會正計劃改建魯營球場，這個現時是歐洲最大的球場改建後將可以容納超過10萬名觀眾，將會成為全世界第二大球場。

莫爾斯在訪問中表示，魯營球場對上一次翻新已經是1982年，至今近40年未有增添新設施。他透露巴塞將會與美國投資銀行高盛合作，出資約8.15億歐元全面翻新和擴建魯營球場，預計需時5年，有關計劃將會提交在巴塞的股東年會進行表決，最快在明年6月動工。

莫爾斯透露，擴建計劃將會令魯營的座位數目由原來的99,000個增至105,000個，成為全歐洲唯一能夠容納10萬人的球場；而球場內的包廂數目亦會由30個大增至100個。會方希望透過球場的擴建活化巴塞隆拿，讓球會和城市增加新的收入來源。

魯營球場現時是歐洲最大和世界第三大球場，完成擴建後將會超越可以容納100,024人的澳洲墨爾本木球場成為世界第二，僅次於世界最大、擁有150,000個座位的北韓綾羅島5月1日球場。

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