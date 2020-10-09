普巴嗌走｜曼聯早賣早着？ 球霸個性添麻煩 摩連奴下台都同佢有關

保羅普巴在2016年以8,930萬鎊轉會費由祖雲達斯重返曼聯後，這4年間不但交不出自己身價應有的水準，也經常在隊內製造麻煩，「球霸」個性加上愛跳草裙舞，使以往一向強在團結一致、士氣激昂的紅魔，近年欠缺凝聚力；澎湃的魔性失去，與他絕對也有關係。

普巴剛出道時，被外界譽為他朝必可成為新領袖，可是目前已年屆27歲的他，似乎在場內場外都無法發揮出這種特質。前曼聯中場費查兩年前就曾爆料，普巴在預備組時已紀律不足，比較自我。不過，因與92班為首的紅魔名宿關係欠佳，令他往往成為球隊落敗的箭靶；雖然他也沒有方法阻止這些名宿發炮，但他在比賽中也感覺沒有想爭氣的決心，尤其球隊在比賽落後時，多數只會越踢越頹。

普巴生活過於多姿多采，講究形象又愛約朋友去夜店消遣，和巴黎聖日耳門（PSG）的尼馬非常相似，加上他又沉迷IG出post，這些對足球員而言不太檢點的私生活，都影響他在場上的鬥心。此外，紀律差自然也服從性低，前領隊摩連奴就因與他硬碰硬，曾褫奪其隊長臂章，最後也丟了烏紗。

2018/19球季，普巴與摩佬已傳出貌合神離，結果18年9月一次紅魔集訓中，被傳媒拍攝到兩人在卡寧頓訓練場發生口角，據悉事緣是球隊當時在英聯盃比賽互射12碼落敗出局後，未有落場任後備的普巴，半場時間在IG story出post，影着自己和隊友勞基梳爾及安達斯彭利拿在場邊嬉戲，惹來摩佬不滿。兩人最後關係跌到冰點，但要走的是摩佬，因球隊成績不佳下台，而且在對方下台後又出IG post慶祝，行為遭受外界抨擊；若非現任領隊蘇斯克查比較遷就普巴，凡事安撫，否則曼聯早就繼續上演將帥不和的風波。

不過，最直接令魔迷對他極為不滿的，是對上兩季不斷傳出他期望轉會皇家馬德里的消息，好像周四受訪時所說的一樣，他還經常親身在公開場合訴說有多嚮往去皇馬踢球，而且他還有一個同樣麻煩、經常獅子開大口的經理人拉奧拿從中作梗，使曼聯一直無法與他成功續約。普巴回巢以來，曼聯幾乎沒有安寧過，因此近年不少魔迷都認為，這位號稱世界級的中場大將既踢不出世界級水平，早賣早着也非壞事，對球隊長遠發展或更好，也可盡早規劃未來建隊計劃。

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